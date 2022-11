Unangenehme Fragen drangen nicht durch, nach Menschenrechten etwa, oder nach toten Gastarbeitern und der Diskriminierung von Homosexuellen. In Schwechat, vor den Toren Wiens, dort, wo sich Katars Fußballer zuletzt auf ihr Heimturnier einstimmten, sollten die hitzigen Debatten um die höchst umstrittene WM wohl keine Rolle spielen. Über Wochen schottete sich das Nationalteam in der Vorbereitung ab.

So wenig über die Einstellung der katarischen Nationalspieler zu den Missständen in ihrer Heimat bekannt ist, so wenig lässt sich auch die tatsächliche Stärke des WM-Neulings einschätzen. Jüngst gab es ein 0:2 gegen Kanada, dazu ein 2:2 gegen Chile. Als große Unbekannte startet der Gastgeber in ein Turnier, in dem sich zeigen wird, ob Katars milliardenschwerer Masterplan aus sportlicher Sicht zum Erfolg werden kann.

Einer, der mit der Eröffnung der Aspire Academy, einem der modernsten Fußballzentren weltweit, im Jahr 2004 in Angriff genommen wurde. Trainer aus Europa folgten den Rufen aus Katar, auf dem afrikanischen Kontinent wurden Talente gescoutet mit der Hoffnung auf baldige Einbürgerung, dazu in Belgien mit KAS Eupen eine Art Farmteam aufgebaut. Über Jahre wurde nicht nur auf Baustellen rund um die Hauptstadt Doha alles für das Gelingen des Prestigeprojekts WM getan.

Erfolge, wie der überraschende Triumph bei der Asienmeisterschaft 2019, ließen aufhorchen. Teilnahmen an Wettbewerben außerhalb der arabischen Welt, wie der europäischen WM-Qualifikation, in der das katarische Team außer Konkurrenz Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln sollte, sorgten dagegen etwa in Deutschland teils für Unverständnis.

Abschneiden liegt in Sanchez' Händen

Wie Katar in Gruppe A mit den Niederlanden, Ecuador und dem Senegal abschneiden wird, liegt zum Großteil in den Händen von Félix Sánchez. Geboren in Barcelona, ausgebildet in der berühmten Akademie "La Masia", zog es den Spanier im Sommer 2006 in die Wüste. Elf Jahre später wurde er Nationaltrainer, mit einigen seiner Spieler ging er den Weg ins A-Team gemeinsam.

Einer davon ist Akram Afif, der Star des Teams, an dem in Katars Team fast alles hängt. Oder Almoez Abdulla, der als Torschützenkönig der Asienmeisterschaft mit neun Treffern den Rekord von Ali Daei überbot.

Gemeinsam haben alle, dass sie in der heimischen Liga aktiv sind. Dort ruht derzeit der Ball, anders als die meisten Nationen, die keine Vorbereitung bekommen, können die Katarer akribisch trainieren.

Die mehr als dreimonatige Abschottung in Europa endete im September, spätestens zum Eröffnungsspiel am 20. November gegen Ecuador rückt das Team ins Rampenlicht. Ein erfolgreiches Abschneiden dürfte auch die politische Führung des schwerreichen Emirats freuen, ein frühes Aus aber nicht verwundern oder allzu sehr stören. Denn zur Wahrheit gehört auch: Im Ringen um Macht und Einfluss spielt das sportliche Ergebnis nur eine untergeordnete Rolle.

Der Star: Akram Afif

Es ist keineswegs so, als hätte es Akram Afif nicht versucht. Beim spanischen Klub Sporting Gijon etwa, für den er sogar neun Partien in La Liga absolvierte, beim FC Villarreal und natürlich auch beim katarischen Farmteam KAS Eupen in Belgien. Doch der ersehnte Durchbruch auf der großen europäischen Fußballbühne gelang ihm nie.

Und so kehrte der Offensivspieler 2018 desillusioniert zum Al-Sadd SC zurück in die heimische Liga, die wohl nicht einmal deutsches Zweitliga-Niveau erreicht - und geht nun dennoch als großer Hoffnungsträger für den WM-Gastgeber Katar ins Turnier.

Afif, geboren in der Hauptstadt Doha, ausgebildet wie so viele in der milliardenschweren Aspire Academy, ist der entscheidende Mann im katarischen Team, das trotz des Gewinns der Asienmeisterschaft 2019 als große Unbekannte startet.

2015 kam der Außenstürmer in die Nationalelf, sein Vater, ein ehemaliger Nationalspieler Somalias, war in den 1980er-Jahren in das Emirat eingewandert, Afifs Bruder Ali, einer von fünf Geschwistern, ist ebenfalls Profi in Katar beim Al-Duhail SC.

Afif wird kurz vor Turnierstart 26 Jahre alt, die WM-Bühne ist für ihn auch eine Chance. Die Blicke der umstrittenen Gastgeber, die sich bei ihrem Prestigeprojekt wohl auch gegen sportlichen Erfolg nicht wehren würden, richten sich vor allem auf ihn.

Der Trainer: Félix Sánchez

Da, wo Lionel Messi, Andres Iniesta oder Xavi ihre Weltkarrieren starteten, da trat auch Félix Sánchez erstmals auf die Fußballbühne. In "La Masia", der berühmten Akademie des FC Barcelona, trainierte der gebürtige Katalane die kommenden Stars, bevor es ihn im Sommer 2006 in den Wüstenstaat Katar zog. Heute ist Sánchez Nationalcoach des umstrittenen WM-Gastgebers - und damit Hoffnungsträger.

Im Alter von 30 Jahren heuerte er an der millionenschweren Aspire Academy in der Hauptstadt Doha an. Als Jugendtrainer verschiedener U-Nationalteams sollte Sánchez an einem der größten und modernsten Fußballzentren den Grundstein für das "WM-Projekt" legen, 2017 übernahm er dann die Verantwortung für das A-Nationalteam und schlüpfte damit erstmals überhaupt in die Rolle des Cheftrainers.

Viele der heutigen Nationalspieler kennt Sanchez (46) seit Jahren, mit einigen ging er den Weg ins A-Team gemeinsam. Was folgte, war 2019 der überraschende Gewinn der Asienmeisterschaft. Nach Jahren intensiver Vorbereitung müssen Sánchez und sein Team bei der WM im eigenen Land beweisen, dass sie bereit sind für die großen Aufgaben - und sich auf der größten Bühne gegen die Besten der Welt nicht blamieren.

Der Kader des Gastgebers für die WM 2022 in Katar:

Tor: Saad Al-Sheeb (Al-Sadd SC/Katar), Meshaal Barsham (Al-Sadd SC), Yousef Hassan (Al-Gharafa SC/Katar)

Abwehr: Pedro Miguel (Al-Sadd SC), Musab Khoder (Al-Sadd SC), Tarek Salman (Al-Sadd SC), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail SC/Katar), Boualem Khoukhi (Al-Sadd SC), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd SC), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail SC), Homam Ahmed (Al-Gharafa SC)

Mittelfeld: Jassem Gaber (Al-Arabi SC/Katar), Ali Asad (Al-Sadd SC), Assim Madibo (Al-Duhail SC), Mohammed Waad (Al-Sadd SC), Salem Al-Hajri (Al-Sadd SC), Mostafa Tarek Mashaal (Al-Sadd SC), Karim Boudiaf (Al-Duhail SC), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan SC/Katar)

Angriff: Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan SC), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa SC), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd SC), Akram Afif (Al-Sadd SC), Almoez Ali (Al-Duhail SC), Mohammed Muntari (Al-Duhail SC), Khalid Muneer Mazeed (Al-Wakrah SC/Katar)

(SID)

