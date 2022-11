Weitere Gegner in der Gruppe F sind Kanada und Belgien.

Saudi-Arabien startet bereits am Tag zuvor gegen Südamerikameister Argentinien in die WM und trifft in den weiteren Spielen der Gruppe C auf Mexiko und Polen.

Ad

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: WM-Aus für Nkunku - Les Bleus schon im roten Bereich

Bundesliga Gräfe gegen DFB: Hitziger Auftakt im Prozess VOR 3 STUNDEN

(SID)

Eisige Stimmung: Fernandes begrüßt Ronaldo unterkühlt

La Liga Abfällige Geste mit Folgen: Lewandowski wird länger gesperrt VOR 4 STUNDEN