Kroatiens Nationaltrainer Dalic hat Herdman, seinem Pendant auf der anderen Seite, nach dem 4:1 (2:1)-Sieg seiner Mannschaft gegen Kanada vorgeworfen, ihm den Handschlag nach der Partie verweigert zu haben.

"Ich bin auf den Platz gegangen, um meine Spieler zu sehen. Ich habe den anderen Cheftrainer nicht gesehen. Ob ich verliere oder gewinne, ich sehe normal immer den anderen Trainer. Er war nicht da, und das ist seine Art, die Dinge zu regeln", verteilte der 56-Jährige auf der anschließenden Pressekonferenz einen klaren Seitenhieb in Herdmans Richtung und führte aus:

"Er ist offensichtlich sauer. Er ist ein guter Trainer und ein Profi. Allerdings wird es einige Zeit dauern, bis er manche Dinge lernt."

Kanadas Coach hatte sich im Vorfeld der für die Nordamerikaner überlebenswichtigen Partie zu einer Provokation gegen den kommenden Gegner hinreißen lassen. "Wir werden Kroatien f***", hatte Herdman in einem TV-Interview vollmundig angekündigt. Aussagen, die dem 47-Jährigen nun um die Ohren flogen.

Andrej Kramarić erzielt einen Doppelpack für Kroatien Fotocredit: Getty Images

Kramaric bedankt sich bei Herdman für Extra-Motivation

Die kanadische Nationalmannschaft musste nach der zweiten Niederlage in der Gruppe F nicht nur die vorzeitige Heimreise antreten, sondern auch den Spott des Gegners über sich ergehen lassen.

"Ich möchte Kanadas Trainer für die Extra-Motivation danken. Kroatien hat gezeigt, wer wen gef***t hat", betonte Andrej Kramaric, der mit einem Doppelpack zum "Man of the Match" avancierte, im Anschluss.

Herdman zeigt sich trotzig

Von Einsicht war bei Herdman im Übrigen zunächst nur wenig zu sehen. Auf Nachfrage auf der Pressekonferenz, ob er seine Aussagen bereut habe, antwortete der gebürtige Engländer trotzig: "Nicht in den ersten 20 Minuten. Sie feiern jetzt vielleicht, und das ist ihr gutes Recht, weil sie die Tore gemacht haben, aber wir haben ihnen keinen leichten Abend bereitet."

Der Übungsleiter spielte damit auf den fulminanten Start seiner Schützlinge an, die durch Alphonso Davies nach zwei Minuten in Führung gingen und dem Vize-Weltmeister in der Anfangsphase gehörig Probleme bereiteten. Ein Doppelschlag vor der Halbzeit leitete jedoch Kroatiens Aufholjagd ein.

Immerhin räumte Herdman abschließend im Hinblick auf seinen Disput mit dem gegnerischen Team ein: "Ich hätte etwas gelassener sein können. Das ist mein Lernprozess. Ich nehme das auf meine Kappe."

USA unterstützt Proteste und entfernt Zeichen auf Iran-Flagge

