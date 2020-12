Ab 18:00 Uhr wird in Zürich ausgelost, wer in der europäischen WM-Qualifikation gegen wen antreten muss. Eurosport.de begleitet Euch im Liveticker durch die Veranstaltung.

Insgesamt 55 Teams befinden sich im Rennen auf dem Weg zur Winter-WM in Katar. Die Mannschaften sind auf fünf Lostöpfe verteilt und wurden nach Platzierung in der Weltrangliste sortiert.

Deutschland befindet sich in Lostopf eins. Ebenfalls im nach Rangliste besten Lostopf sind Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark und die Niederlande.

Auf die oben genannten Teams kann die Mannschaft von Joachim Löw also nicht treffen. Hier erfahrt Ihr, wer die Gegner sein werden.

In den zehn Qualifikationsgruppen spielt jeder gegen jeden. Die Gruppensieger sind bei der Endrunde in Katar mit von der Partie. Die weiteren drei Tickets der UEFA werden im K.o.-System zwischen den Gruppenzweiten sowie den zwei besten Teams der Nations League, die in ihren WM-Qualifikationsgruppen nicht Erster oder Zweiter wurden, ausgespielt.