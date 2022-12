"Jedes Spiel war seitdem ein Finale, wir haben also fünf Finals gespielt - und sie alle gewonnen", betonte der sechsmalige Weltfußballer und ergänzte mit Blick auf das Endspiel am Sonntag gegen den Titelverteidiger Frankreich oder die WM-Sensation Marokko: "Ich hoffe, dass wir das auch im Finale schaffen. Wir wissen, was wir draufhaben."

Messi selbst erzielte gegen Kroatien das 1:0 per Foulelfmeter (34.) und ließ mit insgesamt elf WM-Treffern den bisherigen argentinischen Rekordtorschützen Gabriel Batistuta hinter sich.

Zudem traf sein junger Sturmkollege Julian Alvarez doppelt (39. und 69.), beim zweiten Mal nach genialer Vorarbeit von Messi.

"Wir haben eine intelligente, eine schlaue Mannschaft", sagte der Kapitän, "wir wissen, wie man leidet, wann wir den Ball brauchen, wann wir pressen müssen, wann wir uns erholen müssen. Wir wissen, wie man das Spiel liest. Wir wissen in jedem Moment, was wir zu tun haben." Auch als Kroatien in den ersten 20 Minuten das Spiel bestimmte und den Ball weitgehend in den eigenen Reihen hielt, "waren wir nie verzweifelt".

(SID)

