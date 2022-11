Der fünfmalige Weltfußballer hatte vor dem Abflug zur WM in der Sendung "Piers Morgan Uncensored" zur harschen Generalabrechnung mit ManUnited ausgeholt und war dadurch abseits des Rasens in die Schlagzeilen geraten.

Portugal startet am 24. November gegen Ghana in die WM. In der Gruppe H werden Ronaldo und Co. zudem von Südkorea und Uruguay gefordert.

Ad

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ginter exklusiv: "Vom Gefühl her hier am Besten"

WM Voll konzentriert zur WM? Ronaldo will Manchester hinter sich lassen UPDATE GESTERN UM 13:40 UHR

(SID)

Spieler im Fokus: Jamal Musiala - der Zauberer von der Isar

Premier League Neue Vorwürfe: Ronaldo attackiert United-Bosse scharf UPDATE GESTERN UM 10:44 UHR