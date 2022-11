Beim umstrittenen Turnier in der Wüste vertraut Flick in der Innenverteidigung in erster Linie auf Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Matthias Ginter.

"Mats war natürlich enttäuscht", berichtete der Bundestrainer.

Sein Argument war allerdings: "Wir haben vier Innenverteidiger von enormer Qualität."

Zudem stehen auch Thilo Kehrer und Armel Bella Kotchap für die Position in der zentralen Defensive bereit.

