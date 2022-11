Die ewige WM-Torjägerliste: Seit den Weltmeisterschaften 2014 in Brasilien führt Miroslav Klose die Liste an. Und die Chancen für den deutschen Stürmer stehen nicht schlecht, dass das auch so bleibt.

Klose hat 16 Treffer auf dem Konto. Erster Verfolger von allen, die in Katar mit von der Partie sind, ist Thomas Müller mit immerhin sechs Toren Rückstand.

Einziger weiterer noch aktiver Spieler in den Top 30 ist Cristiano Ronaldo, der es auf sieben Treffer gebracht hat.

Hier gibt es die ewige WM-Torjägerliste in der Übersicht:

Ewige WM-Torschützenliste

1. Miroslav Klose 2002-2014 16 Tore

2. Ronaldo (Brasilien) 1998-2006 15

3. Gerd Müller 1970-1974 14

4. Just Fontaine (Frankreich) 1958 13

5. Pele (Brasilien) 1958-1970 12

6. Sandor Kocsis (Ungarn) 1954 11

6. Jürgen Klinsmann 1990-1998 11

8. Grzegorz Lato (Polen) 1974-1982 10

8. Gary Lineker (England) 1986-1990 10

8. Thomas Müller * 2010-2018 10

8. Gabriel Batistuta (Argentinien) 1994-2002 10

8. Helmut Rahn 1954-1958 10

8. Teofilo Cubillas 1978-1982 (Peru) 10

14. Christian Vieri (Italien) 1998-2002 9

14. Eusebio (Portugal) 1966 9

14. Roberto Baggio (Italien) 1990-1998 9

14. Karl-Heinz Rummenigge 1978-1986 9

14. David Villa (Spanien) 2006-2014 9

14. Paolo Rossi (Italien) 1978-1986 9

14. Jairzinho (Brasilien) 1970-1974 9

14. Uwe Seeler 1958-1970 9

14. Ademir (Brasilien) 1950 9

14. Vava (Brasilien) 1958-1962 9

24. Rivaldo (Brasilien) 1998-2002 8

24. Oscar Miguez (Uruguay) 1950-1954 8

24. Diego Maradona (Argentinien) 1982-1994 8

24. Rudi Völler 1986-1994 8

24. Leonidas (Brasilien) 1934-1938 8

24. Guillermo Stabile (Argentinien) 1930 8

30. Johnny Rep (Niederlande) 1974-1978 7

30. Lajos Tichy (Unagrn) 1958-1962 7

30. Hans Schäfer 1954-1962 7

30. Andrzej Szarmach (Polen) 1974-1982 7

30. Oldrich Nejedly (CSSR) 1934-1938 7

30. Luis Suárez (Uruguay) 2010-2018 7

30. Careca (Brasilien) 1986-1990 7

30. Cristiano Ronaldo * 2006-2018 (Portugal) 7

*Spieler noch aktiv

