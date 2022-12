deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Gruppe E ist nicht mehr zu erreichen. Im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstag (20:00 Uhr im Deutschland nur noch um den Achtelfinaleinzug. Der Gruppensieg für diebei derinist nicht mehr zu erreichen. Im letzten Gruppenspiel gegenam Donnerstag (20:00 Uhr im Liveticker ) kämpftnur noch um den Achtelfinaleinzug.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick kann also nur als Zweiter ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Katar einziehen. Damit wäre der Pfad ins Endspiel für Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. vorgezeichnet.

Deutschlands Weg würde über Lusail (Achtelfinale), Doha (Viertelfinale) und Al Khor (Halbfinale) zum Endspiel zurück nach Lusail führen.

Auf dem Weg ins WM-Finale würden zahlreiche Top-Mannschaften wie Portugal oder Frankreich auf die deutsche Nationalmannschaft warten.

Eurosport.de zeigt die möglichen Konstellationen auf dem Weg ins Finale der WM 2022.

WM 2022: Wer würde im Achtelfinale warten?

Schafft Deutschland den Sprung in die nächste Runde, treffen Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. in der Runde der letzten 16 am 6. Dezember im Education City Stadium auf den Gewinner der Gruppe F.

Momentan ist Kroatien vor dem 3. Spieltag in der Pole Position, aber auch Marokko und Belgien haben noch die Chance auf den Gruppensieg und könnten im Achtelfinale auf die deutsche Nationalmannschaft treffen - sofern die DFB-Elf den zweiten Rang in Gruppe E tatsächlich noch erreicht.

Eurosport-Prognose: Deutschland trifft im Achtelfinale im Lusail Iconic Stadium auf Kroatien.

WM 2022: Wer würde im Viertelfinale warten?

Im Viertelfinale träfe Deutschland am 10. Dezember auf den Sieger des Achtelfinals zwischen dem Gewinner der Gruppe H und dem Zweiten der Gruppe G. Portugal steuert derzeit in Gruppe H auf den Gruppensieg zu, aber Ghana könnte Cristiano Ronaldo und Co. am 3. Spieltag noch abfangen.

In der Gruppe G könnten sowohl die Schweiz als auch Brasilien, Kamerun und Serbien noch den zweiten Platz belegen. Derzeit liegen die Eidgenossen auf dem zweiten Rang und haben es in der eigenen Hand, den Achtelfinaleinzug zu schaffen. Dass die Schweiz Brasilien, das schon sicher im Achtelfinale steht, als Gruppensieger aber noch abfängt, ist unwahrscheinlich.

Es spricht also vieles für ein Achtelfinale zwischen Portugal und der Schweiz.

Eurosport-Prognose: Deutschland trifft im Viertelfinale im Al Thumama Stadium zu Doha auf Portugal

WM 2022: Wer würde im Halbfinale warten?

Schafft Deutschland den Sprung ins Halbfinale, drohen hier am 14. Dezember schon etliche Top-Teams. Der Gewinner der Begegnung England gegen den Senegal trifft im Viertelfinale auf den Sieger des Spiels zwischen Titelverteidiger Frankreich und Polen. Wer sich dort durchsetzt, bekäme es in der Runde der letzten vier mit Manuel Neuer, Jamal Musiala, Leroy Sané und Co. zu tun.

Eurosport-Prognose: Deutschland trifft im Halbfinale im Al Bayt Stadium in Al-Khor auf Frankreich

WM 2022: Wer würde im Finale warten?

Im Endspiel in Lusail Iconic Stadium stünde dann ein echter Klassiker an. Dort wären Mannschaften wie die Niederlande, Argentinien, Brasilien oder Deutschlands Gruppengegner Spanien zu erwarten.

Eurosport-Prognose: Deutschland trifft im Finale im Lusail Iconic Stadium auf Brasilien

