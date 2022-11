"Wir hatten einige Spieler, die sauer auf die FIFA waren, denn natürlich hatte das Team einige Dinge geplant", verriet Gündogan gegenüber "The Athletic" , deutete aber an, selbst kein Befürworter der Aktion gewesen zu sein: "Wir hatten die Diskussion in der Mannschaft und am Ende wurde entschieden, dass wir diese Geste gegen die FIFA machen. Wenn man etwas macht, dann macht man es als Team."