Interview mit Eurosport.de deutliche Worte für das erneute Vorrundenaus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar. "Gerade auf den Außenverteidigerpositionen fehlt die Qualität", monierte die 41-Jährige nach dem 4:2 (1:0) gegen Costa Rica

Im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land solle sich ein Trio um Kapitän Manuel Neuer "kritisch damit auseinandersetzen, ob es nicht besser wäre, den Platz freizumachen", meint die 61-fache deutsche Nationalspielerin.

Zudem äußert sich Omilade zur Situation von Brasilien nach der Verletzung von Superstar Neymar sowie der schwierigen Rolle von Lionel Messi bei Argentinien auf dem Weg zu seinem möglichen ersten WM-Titel.

Das Interview führte Pascal Steinmann.

Frau Omilade, Deutschland hat Costa Rica am Donnerstag zwar 4:2 geschlagen, das Achtelfinale aber dennoch verpasst. Was sind die Gründe für das Aus?

Navina Omilade: In erster Linie lag das Ausscheiden an der fehlenden Stabilität in der Abwehr. Wir haben es über drei Spiele nicht geschafft, eine defensive Formation zu finden. Das ist sehr unglücklich, so kann man keine Stabilität entwickeln. Deutschland hat in drei Begegnungen fünf Gegentreffer kassiert, zwei davon jeweils gegen Japan und Costa Rica. Das ist viel zu viel. Zudem hat die Effektivität in der Offensive gefehlt.

Warum ist es der deutschen Mannschaft nicht gelungen, dass sich eine defensive Formation etabliert?

Omilade: Gerade auf den Außenverteidigerpositionen fehlt die Qualität. Wir haben es seit 2018 nicht geschafft, dass sich da ein Spieler beweist und wie beispielsweise Philipp Lahm über mehrere Jahre gesetzt ist. Es wurde nie eine passende Lösung gefunden, niemand konnte sich dort fest- und einspielen. Dadurch ist nie Stabilität in die Abwehr hereingekommen.

Bastian Schweinsteiger hat die Defensive der Nationalmannschaft kritisiert, auch Holger Badstuber hat in seiner Eurosport-Kolumne deutliche Worte gefunden. Wie bewerten Sie die deutsche Abwehr?

Omilade: Antonio Rüdiger sticht heraus. Er verfügt über die internationale Erfahrung, spielt sehr stabil, aber auch er ist letztlich wie alle anderen auch unter seinen Möglichkeiten geblieben und konnte die Defizite in der Defensive nicht auffangen.

Worin sind diese Defizite in der Defensive begründet?

Omilade: Da muss man deutlich tiefer blicken und die Frage aufwerfen: Was passiert in der Jugendarbeit, in den Nachwuchsleistungszentren? In den vergangenen Jahren wurde versäumt, Außenverteidiger auf Weltklasse-Niveau auszubilden. Auch die Mittelstürmer fehlen. Niclas Füllkrug ist nun kurzfristig hineingerutscht, aber dahinter mangelt es an Alternativen. Da muss man das Ausbildungssystem analysieren.

Füllkrug hatte sich absolut für einen Startelfeinsatz empfohlen.

Sie sprechen auch die mangelnden Optionen in der Offensive an. Inwieweit hätten Sie sich gegen Costa Rica eine andere Herangehensweise im Angriff gewünscht?

Omilade: Ich hatte gehofft, dass Bundestrainer Hansi Flick auf Füllkrug setzt, um früh auf viele Tore zu spielen und damit Spanien unter Druck zu setzen. Füllkrug hatte sich absolut für einen Startelfeinsatz empfohlen.

Gegen Spanien hat der Bremer als Joker den Ausgleich erzielt.

Omilade: Er hat unter Beweis gestellt, dass er torgefährlich ist und alles verkörpert, was wir in diesem Spiel gegen die Lateinamerikaner gebraucht hätten. Man weiß natürlich dennoch nicht, wie es gelaufen wäre. Aber es wäre eine große Chance gewesen, auf viele Tore zu spielen. Es war für mich sehr überraschend, dass es so nicht kam.

Stattdessen stand Thomas Müller in der Startelf. Der Münchner hat im Interview am Abend seinen Abschied angedeutet, später dann etwas zurückgerudert. Kann er der Mannschaft noch helfen?

Omilade: Es war sicherlich verfrüht und aus der Emotion heraus, das unmittelbar nach dem Spiel zu verkünden. Insofern verstehe ich, dass er das eingeordnet hat und sich nun Zeit nimmt. Er und viele andere Personen müssen das Turnier aufarbeiten und für sich eine Entscheidung fällen. Es sind nur noch 18 Monate bis zur Europameisterschaft im eigenen Land.

Was bedeutet das?

Omilade: Es muss ganz viel passieren. Ein Thomas Müller, ein Ilkay Gündogan oder ein Manuel Neuer sollten sich kritisch damit auseinandersetzen, ob es nicht besser wäre, ihren Platz freizumachen, damit frischer Wind ins Team kommt und die Mannschaft für die Europameisterschaft die Chance auf einen Neustart hat.

Braucht es auch einen Neustart auf der Trainerposition?

Omilade: Auch das muss kritisch hinterfragt werden. Ich schätze Hansi Flick, er ist ein außergewöhnlich guter Trainer. Ich glaube an ihn und sein Konzept. Allerdings hat er leider besonders im Japan-Spiel falsche Entscheidungen bei seinen Auswechslungen getroffen und hatte somit großen Anteil an der Niederlage. Man muss aber auch bedenken, dass er nicht viel Zeit mit der Mannschaft hatte, da er durch die Winter-WM die kürzeste Vorbereitung in der Geschichte hatte. Das sollte man also nicht alleine am Trainer festmachen.

Sondern?

Omilade: In der DFB-Führung muss wirklich alles aufgearbeitet und bis ins Detail analysiert werden. Da nehme ich eher einen Oliver Bierhoff in die Pflicht, der nun auch zurecht in der Kritik steht. Man sollte zumindest hinterfragen, ob er noch der Richtige ist und im Hinblick auf 2024 jeden Stein umdrehen, um zu verhindern, dass die Europameisterschaft ähnlich enttäuschend verläuft. Denn die ist nun im Vordergrund.

Neben der sportlichen Leistung stand bei diesem Turnier auch vor allem die Debatte um die "One-Love"-Binde im Fokus. Ilkay Gündogan hatte vergangene Woche erklärt, die Politik sei nun beendet. Wie haben Sie das bewertet?

Omilade: Das Thema hat viel Unruhe in die Mannschaft gebracht und wurde von allen Beteiligten nicht zu Ende gedacht. Es hätte viel länger im Vorfeld mit den Statuten und der FIFA abgeklärt werden müssen, dann hätte man sich viel eher wieder auf das Sportliche konzentrieren können. Grundsätzlich finde ich es gut, dass sie ein Zeichen setzen wollten, aber das hätte besser vorbereitet werden müssen.

Apropos auf das Sportliche konzentrieren: Portugals Superstar Cristiano Ronaldo ist derzeit ohne Klub, befasst sich offenbar aber mit einem neuen Verein. Inwieweit stört das während eines solchen Turnieres?

Omilade: Es ist sicherlich nicht die beste Situation, bei einer Weltmeisterschaft vereinslos zu sein. Aber ich schätze ihn so ein, dass er das im Spiel ausblenden kann.

Sein Dauerrivale Lionel Messi hat mit Argentinien zwar das Achtelfinale erreicht, selbst aber gegen Polen einen Elfmeter vergeben und keine Torbeteiligung beigesteuert. Wie haben Sie seine Vorstellungen gesehen?

Omilade: Der gesamte Druck der Nation lastet auf ihm. Das einzig Positive ist, dass er damit seinen Mannschaftskollegen die Belastung nimmt, weil sich alles auf ihn fokussiert. Seit fünf Weltmeisterschaften wird von ihm erwartet, dass er den Pokal nach Hause bringt und in die Fußstapfen von Diego Maradona tritt. Ohne die Weltmeisterschaft gilt er daneben immer als der Unvollendete. Es ist nicht verwunderlich, dass man ihm das in der einen oder anderen Situation ansieht.

Wäre er ohne WM-Titel denn "unvollendet"?

Omilade: Nein, denn Fußball ist ein Mannschaftssport. Man kann individuell so stark sein, wie man möchte. Aber: Man kann nicht alleine eine Weltmeisterschaft gewinnen.

Sein PSG-Teamkollege Neymar fehlt Brasilien auch im dritten Gruppenspiel mit einer Verletzung, möglicherweise sogar länger. Wie gefährlich ist das für die Selecao?

Omilade: Keine Frage: Neymar hat unheimliche Qualitäten und ist einer der besten Spieler der Welt.

Aber?

Omilade: Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft durch den Ausfall näher zusammengerückt ist. Die Spieler haben genossen, dass das Team mehr im Mittelpunkt steht - und eben nicht der einzelne Superstar. Das hat ihr einen Schub gegeben. Die Selecao hat viele andere Weltstars in ihren Reihen, die den Ausfall herausragend kompensiert haben.

Abschließend: Was hat Sie neben dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft in der Vorrunde am meisten überrascht?

Omilade: Ich hatte das Aus von Belgien nicht erwartet. Die Mannschaft hat auch unheimlich hohe Qualität in ihren Reihen und wurde vor der Weltmeisterschaft als Mitfavorit gehandelt. Stattdessen hat sich Marokko als Gruppensieger durchgesetzt, was ebenfalls eine totale Überraschung war.

