Brasiliens Co-Trainer Cléber Xavier sprach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Doha von einem "Prozess", in dem sich Neymar zurzeit befinde.

Nach dem Gruppenspiel gegen Kamerun (Freitag ab 20:00 Uhr im Liveticker ) soll eine Entscheidung hinsichtlich einer möglichen Neymar-Rückkehr getroffen werden.

Ad

Wie "The Mirror" weiter ausführt, soll die Verletzung des Hoffnungsträgers aber schwerer sein als bislang angenommen und Neymar zu einer mehrwöchigen Pause zwingen.

WM WM-Rekord: Deutschland-Keeper Neuer schreibt Geschichte VOR 6 STUNDEN

Beim 1:0-Sieg gegen die Schweiz bewies die Seleção, dass sie auch ohne Neymar durchaus zum Siegen fähig ist . Nichtsdestotrotz würde die Abwesenheit des 30-Jährigen auf der Jagd nach dem sechsten WM-Titel schwer wiegen.

Das könnte Dich auch interessieren: "Er ist phänomenal": Leipzig-Star wird zu Kroatiens Retter

Addo winkt ab: Suárez-Handspiel bei Ghana "kein großes Thema"

WM Belgien implodiert - Lukaku schlägt Scheibe der Ersatzbank ein VOR 7 STUNDEN