Neymar laboriert an einer Verletzung am lateralen Bandapparat im rechten Fußgelenk.

Der Offensivstar hatte sich in der Partie gegen Serbien am Donnerstag (2:0) bei einem Foul von Nikola Milenkovic in der Schlussphase verletzt und musste ausgewechselt werden.

Neben Neymar wird gegen die Schweiz, die zum Start der Gruppe G gegen Kamerun 1:0 gewonnen hatte, auch Rechtsverteidiger Danilo ausfallen.

Der 31-Jährige von Juventus Turin hatte gegen Serbien 90 Minuten durchgehalten, doch auch er leidet unter einer Knöchelverletzung.

(SID)

