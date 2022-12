Heute steigt das erste Achtelfinale bei der WM 2022. Die Niederlande von Trainer Louis van Gaal trifft auf die USA mit Christian Pulisic.

Anpfiff für das erste Achtelfinale im Khalifa International Stadium ist um 16:00 Uhr.

Ad

Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong und Co. kämpfen bei der Weltmeisterschaft in Katar gegen Christian Pulisic, Weston McKennie und Co. um das Viertelfinale.

WM Achtelfinal-Ticket und Sorgen um Leistungsträger: USA ringt Iran nieder UPDATE 29/11/2022 UM 21:03 UHR

Alle Informationen zur Übertragung vom Spiel Niederlande gegen die USA heute:

"Werde ihn vermissen": Van Dijk leidet mit Mané

WM 2022: Niederlande - USA live im TV

Das Achtelfinale zwischen der Niederlande und der USA wird nicht live im TV übertragen. Weder "ARD" noch "ZDF" haben Rechte am Achtelfinale mit Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong und Co.

WM 2022: Niederlande - USA live im Stream

"MagentaTV" überträgt das erste Achtelfinale der WM 2022 live im Stream. Anpfiff für die Mannschaft von Bondscoach Louis van Gaal ist um 16:00 Uhr im Khalifa International Stadium.

WM 2022: Niederlande - USA live im Ticker

Eurosport.de ist im Spiel zwischen der Niederlande und der USA live im Ticker mit von der Partie. Zudem lest Ihr WM 2022 in Katar. ist im Spiel zwischenlive im Ticker mit von der Partie. Zudem lest Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ist Flick gescheitert? Die fünf wichtigsten Fragen nach dem WM-Debakel

DFB-Boss nimmt Flick und Bierhoff nach WM-Aus in die Pflicht

WM Souveräner Sieg gegen Katar: Niederlande marschiert zum Gruppensieg UPDATE 29/11/2022 UM 16:55 UHR