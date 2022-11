Neymar hatte sich am Donnerstag bei Brasiliens WM-Auftaktsieg gegen Serbien (2:0) nach einem Foul von Nikola Milenkovic den rechten Knöchel verstaucht und musste nach 80 Minuten ausgewechselt werden.

Dabei hatte Neymar noch Glück im Unglück: Brasiliens Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar verkündete tags darauf, dass der 30-Jährige mindestens im zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz (Montag, 17:00 Uhr im Liveticker) ausfallen wird . Befürchtungen, die WM-Endrunde im Katar könnte für Neymar bereits nach dem ersten Auftritt gelaufen sein, bestätigten sich damit nicht.

Dennoch sei dies "einer der härtesten Momente" in seiner Karriere, schrieb der PSG-Star bei Instagram und betonte: "Ich werde alles tun, um meinem Land, meinen Mannschaftskameraden und mir selbst zu helfen. Ich bin der Sohn des Gottes der Unmöglichkeit. Mein Glaube ist endlos."

Raphinha: "Neymars größter Fehler ist, dass er in Brasilien geboren wurde"

Allerdings sorgte der Ausfall des Offensivallrounders in seiner brasilianischen Heimat nicht nur für Bestürzung. Etliche Anhänger des fünfmaligen Weltmeisters spotteten gar über Neymars Verletzung.

Ein Verhalten, das Teamkollege Raphinha scharf verurteilte. "Der größte Fehler in Neymars Karriere ist, dass er in Brasilien geboren wurde", wetterte der Angreifer des FC Barcelona in seiner Instagram-Story und betonte: "Dieses Land verdient sein Talent nicht."

