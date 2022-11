"Das Außenministerium hat den Fall zusammen mit der italienischen Botschaft in Doha verfolgt", teilte das Ministerium der Nachrichtenagentur AFP mit, ohne weitere Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes zu machen: "Nach einem kurzen Arrest wurde der Mann von den Behörden ohne weitere Konsequenzen freigelassen."

Ferri war zu Beginn der zweiten Halbzeit auf das Spielfeld gerannt und befand sich etwa 30 Sekunden auf dem Rasen, bevor er von Sicherheitsleuten abgeführt wurde. Neben einer Regenbogenflagge trug er ein T-Shirt mit dem Schriftzug "Save Ukraine" ("Rettet die Ukraine") auf der Vorder- und "Respect for Iranian Woman" ("Respekt für iranische Frauen") auf der Rückseite.

Das Turnier in Katar ist vor allem wegen der Lage der Menschenrechte in dem Golfemirat das umstrittenste in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften. Unter anderem ist Homosexualität in Katar unter Strafe gestellt.

Flitzer auch schon bei WM 2014 und 2010 mit mutigen Aktionen

Mut kann dem 35-Jährigen, der in seiner Heimat als "Der Falke" bekannt ist, wahrlich nicht abgesprochen werden: 2010 war Ferri in Abu Dhabi verhaftet worden, als er beim Finale der Klub-WM den Rasen stürmte - mit der Botschaft "Free Sakineh" auf dem Shirt, in Anlehnung an eine iranische Frau, der die Todesstrafe durch Steinigung drohte.

Auch bei der WM 2014 in Brasilien rannte er während der Achtelfinalpartie zwischen Belgien und den USA auf den Rasen, auf seinem Superman-Shirt stand "Rettet die Kinder der Favelas".

Doch Ferri ist mehr als ein Serienflitzer: Als Fußballer lief er für SP Tre Fiori aus San Marino in der Qualifikation zur Conference League auf, auch beim indischen Zweitligisten United Sports Club stand er unter Vertrag. Als im Frühjahr der Ukraine-Krieg ausbrach, kehrte er nach Europa zurück und half Frauen und Kindern bei der Flucht.

"Einmal habe ich eine Frau mit ihrem kleinen Sohn nach Polen gebracht. Als wir an der Grenze waren, habe ich entschieden, einfach bis nach Warschau zu fahren. Ich saß 15 Stunden am Steuer, zehn davon standen wir im Stau", sagte er im März dem TV-Konzern CBS: "Ich bezahle dann alles und möchte nichts zurück."

Zurücklehnen ist eben nichts für Mario Ferri, den Falken. Schon gar nicht in einem Fußball-Stadion.

