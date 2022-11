Ex-Nationalspieler Wagner hatte zuvor in der zweiten Halbzeit der Partie mit einem Spruch für Kritik in den Sozialen Netzwerken gesorgt:

"Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel", sagte der 34-Jährige und nahm damit Bezug auf das Thawb genannte traditionelle arabische Gewand.

Das ZDF reagierte mit seinem Statement auf einen Tweet der deutschen Spitzen-Beachvolleyballerin Karla Borger. Andere User hatten Wagner im Zusammenhang mit seiner Aussage Rassismus vorgeworfen.

"Die Klamotten der Menschen als katarische Bademäntel zu bezeichnen ist einfach nur rassistisch und ekelhaft! Man merkt wie hasserfüllt die Kommentatoren wieder mal sind gegen Katar", schrieb ein Nutzer beispielsweise.

"Deutschester Moment der WM" - ZDF kündigt Gespräch an

Ein anderer Nutzer bezeichnete die Worte des Experten als den bisher "deutschesten Moment der WM" und fügte in einem weiteren Kommentar an: "Deutsche sind einfach so unverschämt, eine perfekte Mischung aus Ignoranz und Rassismus."

Das "Sportstudio" reagierte in einer Antwort auf den Tweet und kündigte ein klärendes Gespräch an: "Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen."

(Mit SID)

