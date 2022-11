Am Donnerstag, 24. November, starten die letzten Mannschaften in die WM 2022. Mit Brasilien um Superstar Neymar startet am Abend auch der Topfavorit in die Weltmeisterschaft in Katar.

Um 11:00 Uhr eröffnen die Schweiz und Kamerun den Abschlusstag des 1. Spieltages. Mit Eric Maxim Choupo-Moting, Yann Sommer, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Co. stehen dabei zahlreiche aktuelle und ehemalige Bundesliga-Profis auf dem Feld.

Im Anschluss trifft Uruguay mit seinen beiden Altmeistern Luis Suárez und Edinson Cavani um 14:00 Uhr auf Südkorea mit Heung-min Son. Cristiano Ronaldo startet mit Portugal um 17:00 Uhr gegen Ghana in die WM 2022.

Den Abschluss macht Topfavorit und Rekordweltmeister Brasilien. Neymar und Co. starten um 20:00 Uhr im Lusail Iconic Stadium gegen Serbien in die Weltmeisterschaft.

Alle Informationen zur Übertragung der WM 2022 am Donnerstag:

WM 2022: Schweiz - Kamerun live im TV

Um 11:00 Uhr startet die Schweiz gegen Kamerun im Al-Janoub Stadium in die WM 2022. Der Auftakt der Eidgenossen um Yann Sommer, Manuel Akanji, Granit Xhaka und Co. in Gruppe G wird nicht live im Free-TV übertragen. Weder "ARD" noch "ZDF" haben die Rechte an der Begegnung.

WM 2022: Schweiz - Kamerun live im Stream

Der Auftakt der Schweiz gegen Kamerun mit Bayerns Eric Maxim Choupo-Moting in der Gruppe G wird live im Stream bei "MagentaTV" übertragen. Anpfiff der Begegnung in Al-Wakrah ist um 11:00 Uhr.

WM 2022: Schweiz - Kamerun live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Kamerun an.

WM 2022: Uruguay - Südkorea live im TV

Um 14:00 Uhr startet Uruguay gegen Südkorea im Education City Stadium in die Weltmeisterschaft in Katar. Der Auftakt von Darwin Núñez, Edinson Cavani und Luis Suárez wird live im Free-TV beim "ZDF" übertragen.

WM 2022: Uruguay - Südkorea live im Stream

Zusätzlich zu der TV-Übertragung vom Spiel Uruguay gegen Südkorea bietet das "ZDF" in der Mediathek einen Livestream zum ersten Duell in der Gruppe H an. Auch "MagentaTV" überträgt den Auftakt von Südkorea um Spurs-Star Heung-min Son um 14:00 Uhr live im Stream.

WM 2022: Uruguay - Südkorea live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Uruguay und Südkorea an.

WM 2022: Portugal - Ghana live im TV

Der Auftakt von Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo in die WM 2022 wird live im Free-TV im "ZDF" übertragen. Der Europameister von 2016 trifft um 17:00 Uhr im Stadium 974 zu Doha auf Ghana.

WM 2022: Portugal - Ghana live im Stream

Zusätzlich zu seiner TV-Übertragung bietet das "ZDF" in der Mediathek einen Livestream zum zweiten Spiel in der Gruppe H zwischen Portugal und Ghana an. Auch bei "MagentaTV" könnt Ihr den WM-Auftakt von Superstar Cristiano Ronaldo um 17:00 Uhr live im Stream verfolgen.

WM 2022: Portugal - Ghana live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Portugal und Ghana an.

WM 2022: Brasilien - Serbien live im TV

Um 20:00 Uhr starten mit Topfavorit Brasilien und Serbien Im zweiten Spiel der Gruppe G die letzten beiden Mannschaften in die WM 2022. Den WM-Auftakt der Brasilianer um Neymar, Vinicius und Co. im Lusail Iconic Stadium könnt ihr live im Free-TV im "ZDF" verfolgen.

WM 2022: Brasilien - Serbien live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet das "ZDF" in der Mediathek einen Livestream zur Begegnung zwischen Brasilien und Serbien an. Auch bei "MagentaTV" könnt Ihr den WM-Start der Brasilianer um Neymar, Vinicius und Co. um 20:00 Uhr live im Stream verfolgen.

WM 2022: Brasilien - Serbien live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Brasilien und Serbien an.

