Fußball

Schweiz - Portugal: Die Top-Facts zum WM-Achtelfinal-Duell in Katar - Nati könnte Ronaldos Traum beenden

Während Portugals Cristiano Ronaldo weiterhin auf ein Tor in der K.o.-Phase wartet, hofft die Schweiz, endlich in ein WM-Viertelfinale zu kommen. Das Achtelfinale in Katar verspricht Brisanz.

00:01:57, vor 36 Minuten