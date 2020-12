Am Abend wurde in Zürich ausgelost, wer in der europäischen WM-Qualifikation gegen wen antreten muss. Das DFB-Team hat dabei eine machbare Gruppe erwischt.

Insgesamt 55 Teams befanden sich im Rennen auf dem Weg zur Winter-WM in Katar. Die Mannschaften wurden auf fünf Lostöpfe verteilt und nach Platzierung in der Weltrangliste sortiert.

Bundesliga Warum der BVB kein Bayern-Jäger ist VOR 8 STUNDEN

Deutschland befand sich in Lostopf eins. Ebenfalls im nach Rangliste besten Lostopf waren Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark und die Niederlande.

Deutschland wurde schließlich in die Gruppe J gelost, wo man es mit Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein zu tun bekommt.

Die Gruppen:

Gruppe A: Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, Aserbaidschan

Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, Aserbaidschan Gruppe B: Spanien, Schweden, Griechenland, Georgien, Kosovo

Spanien, Schweden, Griechenland, Georgien, Kosovo Gruppe C: Italien, Schweiz, Nordirland, Bulgarien, Litauen

Italien, Schweiz, Nordirland, Bulgarien, Litauen Gruppe D: Frankreich, Ukraine, Finnland, Bosnien-Herzegowina, Kasachstan

Frankreich, Ukraine, Finnland, Bosnien-Herzegowina, Kasachstan Gruppe E: Belgien, Wales, Tschechien, Weißrussland, Estland

Belgien, Wales, Tschechien, Weißrussland, Estland Gruppe F: Dänemark, Österreich, Schottland, Israel, Färöer Inseln, Gibraltar

Dänemark, Österreich, Schottland, Israel, Färöer Inseln, Gibraltar Gruppe G: Niederlande, Türkei, Norwegen, Montenegro, Lettland

Niederlande, Türkei, Norwegen, Montenegro, Lettland Gruppe H: Kroatien, Slowakei, Russia, Slowenien, Zypern, Malta

Kroatien, Slowakei, Russia, Slowenien, Zypern, Malta Gruppe I: England, Polen, Ungarn, Albanien, Andorra, San Marino

England, Polen, Ungarn, Albanien, Andorra, San Marino Gruppe J: Deutschland, Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien, Liechtenstein

INFO - Auf Wiedersehen

Ich verabschiede mich damit von Euch und wünsche Euch noch einen schönen Abend. Eurosport.de begleitet das DFB-Team natürlich durch die WM-Qualifikation. Hier gibt es alle News zur Mannschaft von Joachim Löw und natürlich allen anderen Partien auf dem Weg nach Katar.

18:50 Uhr - Die Auslosung ist beendet

Oben im Ticker könnt Ihr alle Gruppen in der Auslosung sehen. Deutschland trifft also auf Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Da werden einige Flugkilometer zu absolvieren sein.

18:47 Uhr - Deutschland gegen Liechtenstein

Das letzte Los beschert der Mannschaft von Joachim Löw die mit Abstand kürzeste Reise. Es geht in die Alpen nach Liechtenstein.

18:45 Uhr - Deutschland - Armenien

Der fünfte Gruppengegner der deutschen Mannschaft heißt Armenien. Da gibt es ja auch politische Konflikte, sodass noch nicht klar ist, wo das Heimspiel des armenischen Teams ausgetragen werden kann.

18:40 Uhr - Deutschland - Nordmazedonien

Deutschlands dritter Gegner heißt Nordmazedonien. Das Team hat sich über die schwächere Gruppe in der Nations League für die EM qualifiziert.

18:35 Uhr - Island als Gruppengegner

Island heißt der nächste Gegner von Deutschland. Die Engländer werden sich daran erinnern, dass die Mannschaft nicht zu unterschätzen ist. Der Sieg in Frankreich 2016 ist durchaus in die EM-Geschichte eingegangen.

18:30 Uhr - Deutschland gegen Rumänien

Der erste Gegner des DFB-Teams steht fest. Die Mannschaft von Joachim Löw trifft auf Rumänien.

18:25 Uhr - Deutschland in Gruppe J

Die erste kleine Entscheidung ist gefallen. Deutschland befindet sich in Gruppe J und damit in einer Sechsergruppe.

18:17 Uhr - Letzte Erklärungen

Der Modus wird noch einmal erklärt. Dann kann die eigentliche Auslosung beginnen. Oben im Ticker werden wir den aktuellen Stand der Auflösung auflisten.

18:12 Uhr - Einschränkungen

Aufgrund eines möglichen harten Winters dürfen maximal zwei der nordeuropäischen Teams in eine Gruppe gelost werden, auch weite Reisen sollen so gut es geht vermieden werden. Was ebenfalls nicht möglich ist: Das Aufeinandertreffen von Mannschaften, die miteinander im politischen Konflikt stehen. Das Duell zwischen Russland und der Ukraine aber zum Beispiel auch zwischen Spanien und Gibraltar ist nicht möglich.

18:10 Uhr - Spanien als Angstgegner

Sowohl van der Vaart als auch de Rossi sagen, dass sie auf keinen Fall gegen Spanien spielen wollten, wenn sie noch aktiv wären. Gegen das aktuelle spanische Team sei es sehr schwer, an den Ball zu kommen.

18:05 Uhr - De Rossi und van der Vaart werden begrüßt

Eine Glücksfee spielt heute Daniele de Rossi. Der Italiener wurde 2006 mit der Nationalmannschaft Weltmeister und spielte lange für den AS Rom. Und auch Rafael van der Vaart greift heute in die Lostrommel. Beide huldigen zu Beginn noch einmal dem kürzlich verstorbenen Diego Maradona.

18:00 Uhr - Los geht's

Die Auslosung beginnt. Moderatorin Cristina Gullon begrüßt zur Auslosung. Eingestimmt werden wir mit Rückblicken auf vergangene Highlights bei Weltmeisterschaften.

17:55 Uhr - Die Auslosung

Der Countdown läuft. Noch ist die Bühne in Zürich natürlich leer. Publikum ist natürlich ohnehin keines vor Ort. In Coronazeiten verfolgen auch Trainer und Offizielle die Auslosung vor dem Fernseher oder im Stream.

17:50 Uhr - Löw verärgert über "Maulwurf"

Bundestrainer Joachim Löw hat sich gegen die Kritik zur Wehr gesetzt, die ihm nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien entgegenschlug. "Wer mich kennt, weiß, dass ich mich mit konstruktiver Kritik auseinandersetze, mich stelle", so der 60-Jährige. "Ich habe mich gewundert, dass es hieß, der Löw sei abgetaucht". Löw ärgerte sich aber vor allem darüber, dass Interna in die Öffentlichkeit gelangten. | Zur kompletten Story

17:45 Uhr - Die Termine der Qualifikation

Geplant ist, dass die ersten Matches kommenden März ausgetragen werden. Die Partien sind dann über das Jahr 2021 verteilt mit einer Pause im Sommer, wo die Europameisterschaft nachgeholt werden soll. Spätestens mit den letzten Gruppenspielen im November stehen dann die ersten WM-Teilnehmer fest.

17:40 Uhr - Alle Gruppen in der Übersicht

An dieser Stelle sei schon einmal darauf hingewiesen, dass wir mit Beginn der Auslosung alle Gruppen aktuell oben im Ticker zusammenfassen werden. Da könnt Ihr auf einen Blick immer den neuesten Stand sehen, welche Mannschaft in welcher Gruppe gelandet ist.

INFO - Die Lostöpfe

Topf 1: Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, Deutschland , Niederlande

Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, , Niederlande Topf 2: Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Österreich, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien

Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Österreich, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien Topf 3: Russland, Ungarn, Irland, Tschechien, Norwegen, Nordirland, Island, Schottland, Griechenland, Finnland

Russland, Ungarn, Irland, Tschechien, Norwegen, Nordirland, Island, Schottland, Griechenland, Finnland Topf 4: Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Belarus, Georgien, Luxemburg

Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Belarus, Georgien, Luxemburg Topf 5: Armenien, Zypern, Färöer, Aserbaidschan, Estland, Kosovo, Kasachstan, Litauen, Lettland, Andorra

Armenien, Zypern, Färöer, Aserbaidschan, Estland, Kosovo, Kasachstan, Litauen, Lettland, Andorra Topf 6: Malta, Moldau, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino

INFO - So läuft die WM-Quali

In den zehn Qualifikationsgruppen spielt jeder gegen jeden. Die Gruppensieger sind bei der Endrunde in Katar mit von der Partie. Die weiteren drei Tickets der UEFA werden im K.o.-System zwischen den Gruppenzweiten sowie den zwei besten Teams der Nations League, die in ihren WM-Qualifikationsgruppen nicht Erster oder Zweiter wurden, ausgespielt.

INFO - Der Modus

Insgesamt 55 Teams sind im Rennen. Die Mannschaften werden in fünf Gruppen mit je fünf Teams und fünf Gruppen mit je sechs Teams ausgelost. Die Gruppensieger werden die WM-Endrunde in Katar sicher erreichen. Italien, Belgien, Frankreich und Spanien als Vorrundensieger der Nations League kommen auf jeden Fall in eine Gruppe mit fünf Teams.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung für die europäische WM-Qualifikation. Ab 18:00 Uhr entscheidet die Glücksfee in Zürich, wer es mit wem zu tun bekommt. Sebastian Würz begleitet Euch hier im Liveticker durch die Veranstaltung.

Musiala beeindruckt auch Nagelsmann: "Schwer zu greifen"

Bundesliga Verletzt: Bayern muss auf Martínez verzichten VOR 9 STUNDEN