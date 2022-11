Ihren freien Tag verbrachten Dani Olmo und seine Spanier im legendären "Nusr-Et". In dem Nobelrestaurant am Ende der Corniche, berühmt-berüchtigt für sein Gold-Steak, mit dem Franck Ribery vor knapp vier Jahren für Schlagzeilen sorgte, stimmte sich der Bundesliga-Profi mit seinem Team auf das "Endspiel" gegen seine Wahlheimat ein.

Den Erfolgshunger der spanischen Rasselbande konnte der kulinarische Ausflug nicht stillen, Olmo und Co. hat bei der WM das Jagdfieber gepackt.

"Deutschland ist wie ein verletzter Löwe", sagte der Leipziger bei "Radio Marca". Doch Gnade wird das deutsche Team am Sonntag (ab 20:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) kaum erwarten können.

Der spanische WM-Rekordsieg zum Turnierauftakt, das versicherte Olmo, "motiviert uns sehr".

Junges Blut lässt Spaniens Herzen höher schlagen

Die neue und stark verjüngte Furia Roja, wie sie sich in Katar bislang präsentiert, gleicht, um im Bild zu bleiben, einer Horde hungriger Hyänen. Auf dem Weg in die K.o.-Runde soll die angeschlagene DFB-Elf zur nächsten Beute werden.

"Deutschland steckt in einer komplizierten Situation", so Olmo: "Für sie geht es nur um den Sieg. Und wenn wir gewinnen, sind wir weiter. Deswegen wird es ein Finale."

Die Laune im Lager des Weltmeisters von 2010 könnte vor dem Duell gegen die deutsche Mannschaft nicht besser sein.

Nach dem spontanen Besuch von Altmeister Andres Iniesta am Donnerstag spendierte Nationaltrainer Luis Enrique seinen Schützlingen um "Wunderkind" Gavi am Freitag einen Tag frei - den ein Großteil des Teams für einen Besuch der Steakhouse-Kette nutzte. Zur Erinnerung: Im "Nusr-Et" zu Dubai hatte Ex-Bayern-Profi Ribery seinerzeit mit einem gänzlich in Blattgold gehüllten Tomahawk Steak für einen Aufschrei gesorgt.

Spanische Gelassenheit vor deutschem Schicksalsspiel

Die Gelassenheit bei der Selección wirkt keineswegs aufgesetzt - und lässt sich gut nachvollziehen. So sind die Erinnerungen an den 6:0-Kantersieg gegen die deutsche Mannschaft in der Nations League im November 2020 noch frisch - ihre letzte Niederlage gegen Deutschland in einem Pflichtspiel liegt mehr als 34 Jahre zurück.

Doch die Spanier haben es gar nicht nötig zurückzuschauen. Die Gegenwart schimmert golden und schürt beim dreimaligen Europameister Hoffnungen auf den nächsten großen Wurf. Neun Profis sind noch unter 23, der Altersschnitt liegt bei 25,7 Jahren und die Kreativität und Spielfreude der jungen Ballzauberer beim höchsten WM-Sieg der spanischen Fußball-Geschichte flößen der Konkurrenz reichlich Respekt ein.

"7:0 ist ein starkes Ergebnis", sagte DFB-Angreifer Kai Havertz am Freitag: "Sie haben eine hohe Qualität." Neben Gavi, der gegen Costa Rica zum jüngsten WM-Torschütze seit der brasilianischen Fußballlegende Pele 1958 avancierte, gilt der am Freitag 20 gewordene Pedri als Herzstück des spanischen Spiels. Sechs verschiedene Torschützen zum Auftakt verdeutlichen die Unberechenbarkeit der Südeuropäer.

"Das Traumdebüt müssen wir jetzt abhaken", forderte Olmo. Der 24-Jährige sprüht vor Tatendrang. "Für mich wird es etwas ganz Spezielles sein, gegen Deutschland zu spielen", sagte er. Olmo hat das Jagdfieber gepackt.

(SID)

