Am Freitag, 2. Dezember, fallen die Achtelfinalentscheidungen in den Gruppen G und H bei der WM 2022 in Katar. Brasilien mit Neymar und Portugal mit Cristiano Ronaldo haben das Achtelfinale bereits erreicht.

Ab 16:00 Uhr kann die Mannschaft von Cristiano Ronaldo und Bruno Fernandes gegen Ghana den Gruppensieg klarmachen. Parallel treffen Uruguay und Südkorea mit Heung-min Son aufeinander.

Um 20:00 Uhr spielt Brasilien mit Vinicius und Richarlison gegen Kamerun mit Eric Maxim Choupo-Moting. Parallel spielt die Schweiz mit Yann Sommer, Granit Xhaka und Co. gegen Serbien um Dusan Vlahovic.

Alle Informationen zur Übertragung der WM 2022 am Freitag:

WM 2022: Südkorea - Portugal live im TV

Das Spiel zwischen Südkorea und Portugal wird nicht live im TV übertragen. Weder "ARD" noch "ZDF" haben die Rechte an dem letzten Gruppenspiel in der Gruppe H zwischen Portugal um Cristiano Ronaldo und Südkorea mit Heung-min Son.

WM 2022: Südkorea - Portugal live im Stream

"MagentaTV" überträgt den dritten Auftritt von Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pepe und Co. live im Stream. Anpfiff im Education City Stadium ist um 16:00 Uhr.

WM 2022: Südkorea - Portugal live im Ticker

WM 2022: Ghana - Uruguay live im TV

Das "ZDF" überträgt das Gruppenspiel zwischen Ghana und Uruguay live im Free-TV. Anpfiff im Al-Janoub Stadium für Luis Suarez, Darwin Nunez und Co. ist um 16:00 Uhr.

WM 2022: Ghana - Uruguay live im Stream

Zusätzlich zu seiner TV-Übertragung bietet das "ZDF" einen Livestream vom Spiel Ghana gegen Uruguay in der Gruppe H an. Auch "MagentaTV" überträgt das Gruppenspiel zwischen Ghana und Uruguay mit Luis Suarez und Darwin Nunez um 16:00 Uhr live im Stream.

WM 2022: Ghana - Uruguay live im Ticker

WM 2022: Kamerun - Brasilien live im TV

Das letzte Spiel in der Gruppe G zwischen Kamerun und Topfavorit Brasilien mit Vinicius Jr. wird nicht live im TV übertragen. Weder "ARD" noch "ZDF" übertragen die Begegnung mit Eric Maxim Choupo-Moting, Vinicius Jr., Casemiro um 20:00 Uhr.

WM 2022: Kamerun - Brasilien live im Stream

Kamerun gegen Brasilien wird live im Stream bei "MagentaTV" übertragen. Anpfiff für die Selecao ohne Superstar Neymar ist um 20:00 Uhr im Lusail Iconic Stadium.

WM 2022: Kamerun - Brasilien live im Ticker

WM 2022: Serbien - Schweiz live im TV

Das Spiel zwischen Serbien und der Schweiz wird live im Free-TV beim "ZDF" übertragen. Anpfiff im Stadium 974 für Yann Sommer, Granit Xhaka, Manuel Akanji und Co. ist um 20:00 Uhr.

WM 2022: Serbien - Schweiz live im Stream

Zusätzlich zu seiner TV-Übertragung bietet das "ZDF" das Spiel zwischen Serbien und der Schweiz in der Mediathek live im Stream an. Auch "MagentaTV" überträgt das Spiel von Dusan Vlahovic, Filip Kostic, Yann Sommer, Granit Xhaka und Co. um 20:00 Uhr im Livestream.

WM 2022: Serbien - Schweiz live im Ticker

