Heute startet Dänemark gegen Tunesien ins Turnier. Anpfiff zum ersten Spiel der Mannschaft um Christian Eriksen in Gruppe D ist um 14:00 Uhr im Education City Stadium.

Um 17:00 Uhr trifft Polen mit Robert Lewandowski auf Mexiko. Den Abschluss macht Titelverteidiger Frankreich um 20:00 Uhr gegen Australien.

Ad

Saudi-Arabien die Sensation Lionel Messi. In der ersten Begegnung des Tages schafftedie Sensation mit einem 2:1 (1:0) gegen Topfavorit Argentinien um

WM 2006 torreichster Auftakt: Alle Eröffnungsspiele im Überblick UPDATE GESTERN UM 18:25 UHR

Alle Informationen zu den Übertragungen der WM am Mittwoch:

WM 2022: Dänemark - Tunesien live im TV

Der Auftakt von Dänemark um Christian Eriksen gegen Tunesien um 14:00 Uhr im Education City Stadium wird live im Free-TV beim "ZDF" übertragen.

WM 2022: Dänemark - Tunesien live im Stream

Zusätzlich zu seiner TV-Übertragung vom Spiel Dänemark gegen Tunesien bietet das "ZDF" einen Livestream in der "ZDF Mediathek" an. Auch "MagentaTV" überträgt den WM-Auftakt der Dänen live im Stream.

WM 2022: Dänemark - Tunesien live im Ticker

Eurosport.de begleitet das Duell zwischen Dänemark und Tunesien ab 14:00 Uhr live im Ticker. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. begleitet das Duell zwischenundab 14:00 Uhr live im Ticker. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Spieler im Fokus - Robert Lewandowski: Polens Lebensversicherung

WM 2022: Mexiko - Polen live im TV

Das Gruppenspiel zwischen Mexiko und die Polen um den früheren Bayern-Star Robert Lewandowski wird live im Free-TV im "ZDF" übertragen. Anpfiff für das Spiel im Stadium 974 zu Doha ist um 17:00 Uhr.

WM 2022: Mexiko - Polen live im Stream

Zusätzlich zu seiner TV-Übertragung vom Spiel Mexiko gegen Polen in der Gruppe C bietet das "ZDF" einen Livestream in der "ZDF Mediathek" an. Auch "MagentaTV" überträgt den Auftakt von Robert Lewandowski um 14:00 Uhr live im Stream.

WM 2022: Mexiko - Polen live im Ticker

Eurosport.de begleitet das Duell zwischen Mexiko und Polen ab 17:00 Uhr live im Ticker. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. begleitet das Duell zwischenundab 17:00 Uhr live im Ticker. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

WM 2022: Frankreich - Australien live im TV

Der WM-Auftakt von Weltmeister Frankreich in der Gruppe C gegen Australien wird live im Free-TV im "ZDF" übertragen. Anpfiff im Al-Janoub Stadium ist um 20:00 Uhr.

WM 2022: Frankreich - Australien live im Stream

Zusätzlich zu seiner TV-Übertragung bietet das "ZDF" einen Livestream zum Spiel Frankreich um Kylian Mbappé gegen Australien. Auch "MagentaTV" überträgt das Spiel um 20:00 Uhr live im Stream.

WM 2022: Frankreich - Australien live im Ticker

Eurosport.de begleitet das Duell zwischen Frenkreich und Australien ab 20:00 Uhr live im Ticker. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. begleitet das Duell zwischenundab 20:00 Uhr live im Ticker. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Spieler im Fokus: Kylian Mbappé - der Erbe von Messi und Ronaldo

WM 2022: Argentinien - Saudi-Arabien live im TV

Das Gruppenspiel Argentinien - Saudi-Arabien wird nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Weder die "ARD" noch das "ZDF" haben die Rechte an der Partie.

WM 2022: Argentinien - Saudi-Arabien live im Stream

Der Auftakt der Gruppe C zwischen Argentinien und Saudi-Arabien wird ausschließlich im Stream bei "MagentaTV" übertragen. Der Anbieter, der zur deutschen Telekom gehört, zeigt die Partie um 11:00 Uhr deutscher Zeit live.

WM 2022: Argentinien - Saudi-Arabien live im Ticker

Eurosport.de begleitet das Duell zwischen Argentinien und Saudi-Arabien live im Ticker. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM heute live: Argentinien startet mit Messi

Mit Superstar Lionel Messi in der Startelf geht die Albiceleste in ihr erstes Gruppenspiel bei dieser WM 2022 in Katar. So starten Argentinien und Saudi-Arabien in die Weltmeisterschaft:

Argentinien: 23 E. Martinez - 26 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi, 3 Tagliafico - 7 De Paul, 5 Paredes - 11 Di Maria, 10 Messi, 17 Gomez - 22 L. Martinez. Trainer: Scaloni

Saudi-Arabien: 21 Alowais - 12 Saud, 17 Altambakti, 5 Albulayhi, 13 Yasser - 11 Alsheri, 23 Kanno, 8 Almalki, 10 Salem - 7 Salman, 9 Feras. Trainer: Renard

WM 2022: Argentinien und Messi mit Pleite gegen Saudi Arabien

Die WM 2022 hat ihre erste Sensation: Mitfavorit Argentinien hat sein Auftaktspiel in der Gruppe C gegen Saudi Arabien 1:2 (1:0) verloren. Superstar Lionel Messi erzielte den Führungstreffer für die Südamerikaner, die in der 1. Halbzeit mehr Spielanteile für sich verbuchten. In Hälfte zwei drehte sich die Partie und die immer stärker werdenden Saudis gingen durch die Treffer von Saleh Al-Shehri (48.) und ein Traumtor von Salem Al-Dawsari in der 53. Minute in Führung. Argentinien schaffte die Wende nicht mehr und steht nun vor der zweiten Partie gegen Mexiko ( am 26. November ab 20:00 Uhr im Liveticker ) bereits gehörig unter Druck. Mehr...

WM heute live: Argeninien mit knappen Spielen zum Auftakt

2018 in Russland startete die Mannschaft um Lionel Messi mit einem 1:1 gegen Island in die Gruppenphase. Durch einen 2:1-Erfolg gegen Nigeria rettete sich Argentinien als Gruppenzweiter hinter Kroatien ins Achtelfinale, nachdem sie der Mannschaft von Luka Modric zuvor 0:3 unterlegen waren. 2014 im Jahr der Vizeweltmeisterschaft starteten die Albiceleste mit einem mühsamen 2:1 gegen Bosnien & Herzegowina. 2010 und 2002 reichte es gegen Nigeria zum Auftakt nur zu einem knappen 1:0, 2006 schlug man die Elfenbeinküste 2:1.

WM 2022: Argentinien und Brasilien Favoriten auf den Titel

Brasilien und Argentinien haben bei der am Sonntag beginnenden Fußball-WM in Katar die besten Chancen auf den Titel. Das geht aus Berechnungen der Statistiker von Gracenote hervor. Demnach darf Rekordchampion Brasilien zu 20 Prozent am 18. Dezember im Finale von Doha jubeln, den Argentiniern wird eine 16-prozentige Chance auf den Triumph eingeräumt.

WM 2022: Argentinien mit Personalproblemen vor Turnierstart

Mitfavorit Argentinien plagen kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft große Personalprobleme in der Offensive. Wie der argentinische Verband AFA am Donnerstag bekannt gab, mussten die beiden Stürmer Nicolas Gonzalez und Joaquin Correa noch vor dem ersten Spiel verletzungsbedingt abreisen. Der ehemalige Stuttgarter Gonzalez zog sich im Training eine Muskelverletzung zu, als Ersatzmann wird Angel Correa von Atletico Madrid nachnominiert. Die Verletzung von Joaquin Correa bezeichnete der Verband nicht näher, für ihn rückt Thiago Almada von Atlanta United aus der Major League Soccer (MLS) in den Kader.

Feuerwerk zur Eröffnung: Katar lässt's zum Auftakt krachen

WM "Er ist zu weit gegangen": Bizarre Infantino-Rede schlägt Wellen UPDATE GESTERN UM 14:44 UHR