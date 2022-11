Am 23. November um 14:00 Uhr steht die deutsche Nationalmannschaft im Gruppenspiel gegen Japan ihrer ersten Herausforderung gegenüber.

Welche Spieler für Deutschland auf dem Rasen von Katar nach dem fünften WM-Stern greifen, wird am 10. November um 12:00 Uhr auf einer Pressekonferenz des DFB verkündet. Am Donnerstag wird Bundestrainer Hansi Flick bekanntgeben, welche 26 Spieler es in den finalen Kader geschafft haben.

Nach dem Ausfall von Stürmer Timo Werner sind die Augen besonders auf die Personalien im Sturm gerichtet. Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko gelten als Kandidaten für ein Ticket nach Katar.

Nominierung des DFB-Kaders live im TV

Sky überträgt die Pressekonferenz mit Bundestrainer Hansi Flick live im TV. Die Übertragung beginnt um 12 Uhr.

WM 2022: Nominierung für Deutschlands Kader live im Stream

Sky bietet zusätzlich zur TV-Übertragung der Nominierung des DFB-Kaders für Katar auch einen Livestream bei SkyGo an. Die ARD bietet auf sportschau.de einen kostenlosen Livestream an. Die Übertragung beginnt um 11:50 Uhr.

WM 2022: Der offizielle DFB-Kader für Katar

Nach der Pressekonferenz mit Bundestrainer Hansi Flick findet ihr hier den gesamten WM-Kader Deutschlands.

