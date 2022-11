Am Dienstag, den 22. November, greift WM-Mitfavorit Argentinien ins Turniergeschehen in Katar ein.

11:00 Uhr deutscher Zeit im Die Albiceleste, die von Superstar Lionel Messi angeführt wird, trifft umdeutscher Zeit im Lusail Iconic Stadium: Das Prunkstück der WM auf die Auswahl Saudi-Arabiens.

Ad

Argentinien ist seit 36 Spielen ungeschlagen, die ganze Nation hofft nach dem Titel 1978 im eigenen Land und dem Triumph 1986 in Mexiko auf den dritten WM-Stern.

WM 2006 torreichster Auftakt: Alle Eröffnungsspiele im Überblick VOR 4 STUNDEN

Im Gegensatz zu den Südamerikanern macht sich Saudi-Arabien keine Hoffnungen auf einen WM-Sieg. Für die Mannschaft von Trainer Hervé Renard wäre es bereits eine Sensation, die Gruppe C, in der es neben Argentinien gegen Mexiko und Polen geht, nicht als Letzter abzuschließen.

WM 2022: Argentinien - Saudi-Arabien live im TV

Das Gruppenspiel Argentinien - Saudi-Arabien wird nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Weder die "ARD" noch das "ZDF" haben die Rechte an der Partie.

WM 2022: Argentinien - Saudi-Arabien live im Stream

Der Auftakt der Gruppe C zwischen Argentinien und Saudi-Arabien wird ausschließlich im Stream bei "MagentaTV" übertragen. Der Anbieter, der zur deutschen Telekom gehört, zeigt die Partie um 11:00 Uhr deutscher Zeit live.

WM 2022: Argentinien - Saudi-Arabien live im Ticker

Eurosport.de begleitet das Duell zwischen Argentinien und Saudi-Arabien live im Ticker. Zudem findet Ihr begleitet das Duell zwischen Argentinien und Saudi-Arabien live im Ticker. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM 2022: Argentinien und Brasilien Favoriten auf den Titel

Brasilien und Argentinien haben bei der am Sonntag beginnenden Fußball-WM in Katar die besten Chancen auf den Titel. Das geht aus Berechnungen der Statistiker von Gracenote hervor. Demnach darf Rekordchampion Brasilien zu 20 Prozent am 18. Dezember im Finale von Doha jubeln, den Argentiniern wird eine 16-prozentige Chance auf den Triumph eingeräumt.

WM 2022: Argentinien mit Personalproblemen vor Turnierstart

Mitfavorit Argentinien plagen kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft große Personalprobleme in der Offensive. Wie der argentinische Verband AFA am Donnerstag bekannt gab, mussten die beiden Stürmer Nicolas Gonzalez und Joaquin Correa noch vor dem ersten Spiel verletzungsbedingt abreisen. Der ehemalige Stuttgarter Gonzalez zog sich im Training eine Muskelverletzung zu, als Ersatzmann wird Angel Correa von Atletico Madrid nachnominiert. Die Verletzung von Joaquin Correa bezeichnete der Verband nicht näher, für ihn rückt Thiago Almada von Atlanta United aus der Major League Soccer (MLS) in den Kader.

Feuerwerk zur Eröffnung: Katar lässt's zum Auftakt krachen

WM "Er ist zu weit gegangen": Bizarre Infantino-Rede schlägt Wellen VOR 8 STUNDEN