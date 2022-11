Deutschland startet am 23. November in die Fußball-WM 2022 in Katar (20.11. - 18.12.). Erster Gruppengegner ist Japan.

Zuvor bestreitet die deutsche Nationalmannschaft noch ein Testspiel. Am Mittwoch trifft die DFB-Elf in Maskat auf den Oman. Los geht's um 18:00 Uhr.

Bundestrainer Hansi Flick wird das Spiel nutzen, um vor dem Start der Weltmeisterschaft noch einige "Experimente" durchzuführen und "Erkenntnisse" zu sammeln. Verzichten müssen wird er dabei auf Thomas Müller (muskuläre Probleme im Hüftbereich), Antonio Rüdiger (Zerrung in der Hüfte) und Marc-André ter Stegen (Krankheit).

Hier gibt es alle Informationen zum Duell zwischen dem Oman und Deutschland.

Oman - Deutschland live im Free-TV

RTL überträgt die WM-Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft im Oman live im Free-TV.

Livestream: So seht Ihr Oman - Deutschland

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet RTL auf der Streamingplattform RTL+ einen Livestream zur Partie im Sultan Qaboos Sports Complex an.

Oman - Deutschland im Liveticker bei Eurosport.de

Auf Eurosport.de erhaltet Ihr alle Informationen zur deutschen Nationalmannschaft und zur WM. Zudem könnt Ihr bei uns das Duell zwischen dem Oman und Deutschland im Liveticker verfolgen.

