Der 30-Jährige hatte sich im vorletzten Bayern-Spiel vor der Weltmeisterschaft in Katar verletzt. Beim 6:1 gegen Werder Bremen am 8. November musste Mané deshalb nach nur 20 Minuten ausgewechselt werden.

Im folgenden Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04 (2:0) fehlte der Stürmer bereits verletzungsbedingt.

Am 21. November trifft der Senegal am zweiten WM-Tag in seinem ersten Gruppenspiel auf die Niederlande (17:00 Uhr) - nach den Aussagen von Sow wohl ziemlich sicher ohne Mané.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt angekündigt, dass Ende der Woche eine weitere Untersuchung Aufschluss über die Dauer der Ausfallzeit geben soll. Danach dürfte klarer sein, ob Mané bei der WM noch auflaufen kann.

Senegal-Coach Aliou Cissé hatte bisher auf eine Zwangspause von rund zehn Tagen gehofft. In den weiteren Begegnungen trifft die afrikanische Mannschaft in Gruppe A auf Gastgeber Katar (25. November, 14:00 Uhr) und Ecuador (29. November, 16:00 Uhr).

