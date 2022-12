Präsident Bernd Neuendorf vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erwartet von Flick und DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff in den kommenden Tagen eine erste Analyse.

Der Name Klopp wurde in Zusammenhang mit der Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren immer wieder hoch gehandelt.

Ad

Klopps Lage in Liverpool könnte sich verändern: Der Eigner Fenway Sports Group (FSG) prüft derzeit einen Verkauf des Klubs.

WM Aufatmen bei Team USA: Pulisic wohl fit fürs Achtelfinale VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Abschied vom WM-Traum: DFB-Team verlässt Quartier in Katar

(SID)

Trotz Vorrunden-Debakel: Bierhoff spricht Flick Vertrauen aus

WM Griezmann tröstet Kimmich: Tolle Geste von Frankreich-Star VOR 3 STUNDEN