Denn nur wenige Minuten später wurde es erneut brenzlig im Strafraum der Red Devils. Jan Vertonghen brachte Tajon Buchanan zu Fall, der Schiedsrichter entschied jedoch zuvor auf eine Abseitsstellung.

Allerdings war das Zuspiel von Eden Hazard gekommen, der den Ball ohne Bedrängnis in den eigenen Sechzehner zurückgespielt und somit seinen eigenen Innenverteidiger unter Druck gesetzt hatte.

Vertonghen berührte aber zuerst leicht den Ball, ehe er Buchanan auf den Fuß stieg. Ausreichend für die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, um nicht auf Elfmeter zu entscheiden.

"Dadurch, dass der Spieler zuerst den Ball spielt, ist es für den Assistenten kein Foulspiel - der Videoassistent kann nicht eingreifen", analysierte Expertin Steinhaus in der "ARD" - zum Unverständnis der übrigen Experten um Sami Khedira.

Deutliche Kritik: "Erster richtig dicker Bock"

"Wo ist hier der Video Assistant Referee?", fragte der Weltmeister von 2014, der nach dem Abpfiff noch deutlicher wurde: "Die Videoassistenten haben keinen guten Job gemacht. Wenn es doof läuft, bricht er ihm in der ersten Aktion den Fuß. Der zweite nicht gegebene Elfmeter von Witsel ist ein Witz. Das sind für mich zwei krasse Fehlentscheidungen."

Almuth Schult pflichtete ihrem Kollegen bei: "Für mich wird hier mit der offenen Sohle eine Verletzung des Gegenspielers billigend in Kauf genommen. Für mich spielt die Tatsache, dass er den Ball mit dem großen Zeh berührt hat, keine Rolle."

Thomas Hitzlspergers Fazit lautete daher: "Das ist ein klarer Elfmeter."

Auch "Collinas Erben" waren anderer Meinung als Steinhaus. "Erster richtig dicker Bock in diesem Turnier, was Schiri-Entscheidungen betrifft", fanden die Schiedsrichtexperten deutliche Worte. "Ein klares Foul. Hätte zwingend einen VAR-Eingriff geben müssen. Sehe hier keinen Ermessensspielraum", so die eindeutige Analyse.

Einigkeit bei Witsel-Foul

Einig war man sich dann aber bei einer Szene in der 38. Spielminute. Kanadas Richie Laryea drang von der rechten Seite in den Strafraum der Belgier ein. Axel Witsel trat dem Kanadier im höchsten Tempo erst von hinten auf den Fuß und berührte ihn dann zusätzlich an der Wade.

Ein eindeutiger Straßstoß! Doch erneut blieb die Pfeife von Schiedsrichter Sikazwe stumm. Wie beim Elfmeter in der achten Minute untersuchte der Videoassisten die Szene, schickte Sikazwe allerdings anders als zu Spielbeginn nicht zum Bildschirm.

"Er geht nicht zum Ball und berührt ihn nicht. Es kommt zu einem Kontakt, der den Angreifer zu Fall bringt. Hier hätte der Videoassistent dem Schiedsrichter den Hinweis geben müssen, sich die Szene noch einmal anzuschauen", bewertete Steinhaus.

Batshuayi-Treffer reicht Belgien

Auch "Collinas Erben" hätten sich beim Einsteigen des früheren Dortmunders einen Eingriff gewünscht: "Seitlicher Tritt auf den Fuß, danach noch ein Kontakt in der Wade, ursächlich für den Sturz des Angreifers. Aus meiner Sicht ebenfalls ein Strafstoß."

Umso bitterer für die Kanadier um Bayern-Star Davies: Nach 44 Minuten erzielte Michy Batshuayi aus dem Nichts das Führungstor für Belgien, das schlussendlich zum 1:0 (1:0)-Auftaktsieg genügte

