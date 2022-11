"Wir haben allen gesagt, dass sie sich nicht wundern sollen, wenn der vierte Offizielle die elektronische Tafel mit einer großen Zahl anhebt, sechs, sieben oder acht Minuten", meinte Ex-Referee Collina im Vorfeld gegenüber "ESPN".

Um mehr aktive Spielzeit zu bekommen, "müssen wir bereit sein, diese Art von Nachspielzeit hinzunehmen. Stellen Sie sich ein Spiel vor, in dem drei Tore gefallen sind. Ein Torjubel dauert normalerweise eine oder anderthalb Minuten, bei drei geschossenen Toren verliert man also fünf oder sechs Minuten."

"Die Zeiten für Auswechslungen, Elfmeter, Jubel, medizinische Behandlung und natürlich VAR müssen kompensiert werden", so der ehemalige Star-Schiedsrichter.

"Wir möchten, dass die Nachspielzeit am Ende jeder Halbzeit genau berechnet wird. Das kann der vierte Offizielle tun, wir waren damit in Russland (WM 2018, Anm. d. Red.) erfolgreich und erwarten das Gleiche in Katar."

Durch die neuen FIFA-Regularien soll somit weitere aktive Spielzeit zurückgeholt werden. Beim Spiel der englischen Nationalmannschaft wurden bereits nach der ersten Halbzeit 14 Minuten nachgespielt - auch weil es eine längere Verletzungspause um Irans Torhüter Alireza Beiranvand gab. Nach dem zweiten Durchgang kamen 13 weitere Minuten hinzu. Auch in den Begegnungen USA - Wales (1:1) und Senegal - Niederlande (0:2) wurden am Ende der zweiten Halbzeit jeweils mehr als zehn Minuten nachgespielt.

