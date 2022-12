Fußball

WM 2022 - Argentinier Julián Álvarez erklärt Traumtor nach Doppelpack im Halbfinale gegen Kroatien

Argentinien steht nach einer Gala von Lionel Messi und Julián Álvarez im Endspiel der WM 2022 in Katar. Der 22 Jahre alte Angreifer ist nach seinem Doppelpack in Lusail überglücklich. "Ich denke an meine Familie und meine Freunde und an das ganze Land", sagt Álvarez und erklärt, wie es zu seinem Solotor zum 2:0 kam.

00:01:01, vor 20 Minuten