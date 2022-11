Fußball

WM 2022: Aurelién Tchouaméni von Real Madrid scherzt über Barcelona-Star Ousmane Dembélé: "Macht mich unruhig"

Aurelién Tchouaméni von Real Madrid spielt bei der WM in Katar sein erstes großes Turnier für Frankreich. In der Nationalmannschaft trifft er auch auf Ousmane Dembélé, der seine Fußballschuhe für Real-Konkurrent FC Barcelona schnürt. Tchouaméni verrät, dass Dembélé ihn normalerweise nervös mache, er nun aber umso beruhigter ist, den früheren Dortmunder in seinem Team zu wissen.

00:00:30, vor 18 Minuten