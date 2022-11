Fußball

WM 2022 - Bondscoach Louis van Gaal befürwortet Boykott der Niederlande-Fans: "Sie haben recht"

Viele Fußball-Fans in den Niederlanden gaben an, die WM in Katar gar nicht im Fernsehen verfolgen zu wollen. Bondscoach Louis van Gaal findet diese Form des Boykotts richtig.

00:00:51, vor 31 Minuten