Fußball

WM 2022 - Bundestrainer Hansi Flick erklärt Nominierung: Deshalb ist Götze in Katar dabei

Mario Götze steht im 22-Mann-Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Der Spieler von Eintracht Frankfurt bekommt damit die Belohung seiner guten Leistungen in der Bundesliga und der Champions League. Bundestrainer Hansi Flick erklärt in diesem Video die Hintergründe für die Nominierung des 30-jährigen Mittelfeldakteurs.

00:00:57, vor 19 Minuten