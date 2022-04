Fußball

WM 2022: Darum erlaubt Katar die Regenbogenflagge bei der Weltmeisterschaft nicht

Generalmajor Abdulaziz Abdullah Al Ansari erklärt, warum die Regenbogenflagge bei der Fußball-WM 2022 in Katar konfesziert werden würde, wenn Fans sie öffentlich zeigen würden. Das passiere zum Eigenschutz, argumentiert er. LGBTQ-Paare sind während der Weltmeisterschaft in Katar dafür willkommen, obwohl gleichgeschlechtliche Beziehungen in dem konservativen Golfstaat weiterhin unter Strafe stehen.

00:01:37, vor 2 Stunden