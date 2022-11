Nach dem 1:0-Testspielsieg gegen den Oman gab Bundestrainer Hansi Flick mit Blick auf die dürftige Leistung den Beschwichtiger. "Jeder hatte ein bisschen im Hinterkopf, gesund aus dem Spiel herauszukommen", sagte er und ergänzte: "Ich habe vorhin mit Lothar Matthäus gesprochen, der hat auch gesagt: Im Grunde ist in so einem Spiel kein höchstes Niveau zu erwarten. Es war wichtig, die Hitze mal gespürt zu haben, das hilft uns sehr für Katar. Aber ich erwarte dort eine andere Zweikampfhärte."

Zwar hatte sein Team beim 75. der Weltrangliste kein Gegentor kassiert, die Hintermannschaft hatte aber ein ums andere Mal nicht sonderlich sattelfest gewirkt. Im Spiel nach vorne fehlte zudem die Kreativität, das DFB-Team spielte sich gegen den Außenseiter nur wenige aussichtsreiche Torchancen heraus.

Zur Wahrheit gehörte im ersten und gleichzeitig letzten Test vor der WM allerdings auch, dass zuletzt formstarke Offensivstars wie Serge Gnabry oder Jamal Musiala komplett geschont wurden. Joshua Kimmich mischte lediglich eine Halbzeit lang mit, Thomas Müller nahm sogar nur auf der Tribüne Platz.

MITTELFELD

Joshua Kimmich (FC Bayern)

Kimmich ist beim FC Bayern selbstverständlich gesetzt, in Neuers Abwesenheit (Schulterverletzung) übernahm der gebürtige Rottweiler die Kapitänsbinde. Naheliegend, immerhin stellt Kimmich seit Jahren Führungsspieler-Ansprüche. Nicht nur in München, sondern auch in der Nationalmannschaft.

Joshua Kimmich Fotocredit: Getty Images

Aktuelle Form: Als es zwischenzeitlich bei den Bayern in der Bundesliga nicht lief, hatte auch der sonst so verlässliche Kimmich merklich zu kämpfen. Alles nur noch Schall und Rauch, wirft man einen Blick auf die jüngsten Ergebnisse der Bayern und Kimmichs Darbietungen. Der 27-Jährige ist wieder der unangefochtene Taktgeber im Spiel des FCB – und soll bei seiner zweiten WM-Teilnahme die gleiche Rolle einnehmen.

Leon Goretzka (FC Bayern)

Der frühere Schalker griff aufgrund einer Knie-Operation erst Anfang September ins Geschehen ein. Ausgerechnet zu ebenjenem Zeitpunkt, als die Bayern mit mehreren Unentschieden in Serie und einer Niederlage (0:1 in Augsburg) durch die Liga wankten. Goretzka verdrängt Vertreter Marcel Sabitzer – und stand seit dem Duell mit Borussia Dortmund (8. Oktober, 2:2) in jedem Ligaspiel in der Startelf.

Aktuelle Form: Goretzka neben Kimmich, das funktioniert beim FC Bayern seit Wochen hervorragend. Dabei fungiert der lauf- und zweikampfstarke Goretzka als klassischer Box-to-Box-Spieler. In den vergangenen anderthalb Monaten steuerte er fünf Pflichtspieltreffer bei. Goretzka darf voraussichtlich von Beginn an gegen Japan ran.

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Eine besondere Ehre wurde Gündogan im Sommer zuteil: Der 32-Jährige wurde von Pep Guardiola offiziell zum Mannschaftskapitän von Manchester City erklärt. Seither bestritt er die meisten Spiele von Beginn an, in der heimischen Liga gelangen bis dato zwei Tore.

Aktuelle Form: Gündogan überzeugt bei einer der besten Mannschaften Europas seit vielen Jahren auf ganzer Linie, bei den meisten WM-Teilnehmern wäre er der unangefochtene Leitwolf im Mittelfeld. Sein "Pech": Kimmich und Goretzka harmonieren gemeinsam beim FC Bayern – Gündogan droht also vorerst die Rolle des Zuschauers.

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Brandt war der vielleicht einzige Lichtblick aus deutscher Sicht bei der verheerenden WM 2018 in Russland. Wenn er reinkam, brachte er Schwung ins Offensivspiel, Brandts großer Vorteil war dabei seine Unbekümmertheit. Dass er nun zu seiner zweiten WM-Teilnahme kommt, schien kurz nach Flicks Übernahme nicht zwingend gesichert.

Julian Brandt hat die Missstände im WM-Gastgeberland Katar kritisiert Fotocredit: Getty Images

Aktuelle Form: In einer schwankenden BVB-Mannschaft ist Brandt einer der wenigen Akteure, die seit Wochen einigermaßen konstant abliefern. In seinem dritten Jahr bei den Schwarz-Gelben scheint der frühere Leverkusener endlich Fuß gefasst zu haben. Ein Startelf-Kandidat ist er für die WM aber erst einmal nicht.

Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Götzes Geschichte mutet an wie ein modernes Fußball-Märchen. Der WM-Held von 2014, der bei Borussia Dortmund aufs Abstellgleis geraten war, fand fernab des Rampenlichts unter Trainer Roger Schmidt bei der PSV Eindhoven wieder in die Spur, im Sommer schloss er sich überraschend Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt an. Jetzt, fünf Jahre nach seiner letzten Nominierung, feiert er pünktlich zur Weltmeisterschaft sein DFB-Comeback.

Aktuelle Form: "Er hat wahnsinnige Qualität im letzten Drittel, der erste Kontakt ist sehr gut", sagte Flick, nachdem er Götze nominiert hatte. Der Bundestrainer weiter: "Er hat bewiesen, was für ein genialer Fußballer er ist." Wie genial er noch immer ist, ließ Götze unlängst regelmäßig durchblitzen. Übersicht, herausragende Pässe, intelligente Laufwege – all das zeigte er beim neuen Arbeitgeber. Der 32-Jährige ist in seiner aktuellen Form immer eine Alternative.

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

Hofmanns Nominierung dürfte niemanden überrascht haben, zählt der Gladbacher aufgrund seiner Flexibilität doch zu Flicks "Lieblingsspielern". Egal, ob als Rechtsverteidiger, im rechten Mittelfeld oder als Rechtsaußen – Hofmann wurde schon mit diversen Rollen unter dem neuen Bundestrainer bedacht. Seine Bilanz: Vier Tore in 14 Einsätzen.

Aktuelle Form: Der 30-Jährige spielt bisher eine hervorragende Saison, ist bei Gladbach absoluter Leistungsträger. Sinnbildlich stand seine Leistung am vergangenen Freitag gegen Borussia Dortmund, als er beim 4:2-Erfolg ein Tor und zwei Vorlagen beisteurte. Im letzten Test gegen den Oman blieb er – wie viele andere seiner Kollegen – eher blass. Da es dieser Tage so aussieht, als setze Flick auf eine Viererkette ohne hoch anlaufende Außenverteidiger, droht Hofmann zunächst die Bank.

Jamal Musiala (FC Bayern)

Die Erleichterung beim DFB war groß, als Musiala sich vor anderthalb Jahren zur deutschen und nicht zur englischen Nationalmannschaft, für die er während seiner Jugendzeit gespielt hatte, bekannt hatte. Die WM in Katar ist für das Top-Talent im Alter von 19 Jahren schon das zweite große Fußballturnier, 2021 hatte er bei der Europameisterschaft als Ergänzungsspieler für Aufsehen gesorgt.

Jamal Musiala startet gegen den Oman Fotocredit: Getty Images

Aktuelle Form: Musiala spielt bislang eine schier unglaubliche Saison, avancierte mit seiner hochwertigen Technik, seiner Ballsicherheit und seinem Auge zum besten Bayern-Spieler der gesamten Hinrunde. Nach 22 Pflichtspielen kommt der Youngster auf 22 Scorerpunkte (zwölf Tore, zehn Assists). Lothar Matthäus stellte nach Musialas Gala gegen Schalke einen Vergleich mit Lionel Messi an. Schon jetzt DER Hoffnungsträger des DFB-Teams

Thomas Müller (FC Bayern)

Nach der WM 2018 ausgebootet, mittlerweile wieder fester Bestandteil der Nationalmannschaft: Bayern-Urgestein Thomas Müller. Der Weltmeister von 2014 bringt reichlich Erfahrung mit und zählt beim DFB-Team zu den Führungspersönlichkeiten.

Aktuelle Form: Erkältung, muskuläre Probleme, Magendarm-Infektion, Kurz-Comeback in Barcelona, Hüftverletzung – das waren Müllers vergangene Wochen in der Kurzversion. Seit Ende September wartet der Routinier auf einen Liga-Einsatz, im letzten WM-Test gegen den Oman wurde er noch geschont. Hinter Müllers Form steht somit ein dickes Fragezeichen.

ANGRIFF

Serge Gnabry (FC Bayern)

Mehrere Monate bestimmte Gnabrys Vertragsgespräche mit dem FC Bayern die Schlagzeilen. Weil es zunächst zu keiner Einigung kam, wurde zwischenzeitlich sogar vom "kicker" darüber spekuliert, dass der Offensivspezialist von seinem Arbeitgeber auf die Tribüne verbannt werden könnte. Im Juli unterschrieb Gnabry schließlich ein neues Arbeitspapier bis 2026.

Aktuelle Form: Seit Anfang Oktober zeigt Gnabrys Formkurve konstant nach oben. Sechs Tore in den vergangenen sechs Bundesligaspielen (darunter ein Hattrick gegen Bremen) sprechen eine deutliche Sprache. "Er glaubt an sich. Er ist ein außergewöhnlich guter Fußballer, sehr beidfüßig, hat eine gute Torgefahr und eine sehr gute Ruhe. Ich halte extrem viel von ihm", lobte FCB-Trainer Julian Nagelsmann. Flick wird's freuen, dass Gnabry pünktlich zur WM den großen Aufschwung erlebt.

Leroy Sané (FC Bayern)

Vor der WM 2018 stand er im Fokus. Joachim Löw hatte den damaligen ManCity-Star nicht berücksichtigt, was bei vielen Fans und Experten für Kopfschütteln gesorgt hatte. Nach dem frühen Aus sahen sie sich bestätigt – doch Sané wurde seit dem Wechsel zum FC Bayern 2020 wegen schwankender Leistungen und bisweilen negativer Körpersprache kritischer beäugt.

Leroy Sané vom FC Bayern Fotocredit: Imago

Aktuelle Form: Sanés Wankelmut hat in den vergangenen Monaten abgenommen, der 26-Jährige wirkt mittlerweile deutlich aufgeweckter. Was bei ihm besonders heraussticht: Die Bereitschaft, auch Wege nach hinten zu machen. Zuletzt, beim 6:1 über Bremen, erhielt er von Nagelsmann ein Sonderlob für seine Uneigennützigkeit. Sané dürfte den Bayern-Block zum WM-Auftakt komplettieren – obwohl er im letzten Test gegen den Oman mit einer eher mäßigen Leistung aufwartete.

Kai Havertz (FC Chelsea)

"Nach drei Jahren bei Chelsea sollte inzwischen nun jeder wissen, dass ich extrem flexibel bin und wirklich jede Position in der Offensive spielen kann. Ich bin ein Spieler, der in den Strafraum drängt und sich dort sehr wohlfühlt. Ich will und liebe es einfach, Tore zu schießen", lautete Havertz' Antwort in der "Bild-Zeitung" auf die Frage, ob er sich mittlerweile als echter Stürmer sehe. Tatsächlich zählt der frühere Leverkusener zu den flexibelsten Spielern im DFB-Kader.

Aktuelle Form: Havertz ist seit dem Rauswurf von Thomas Tuchel und der Übernahme von Graham Potter bei den Blues nach wie vor ein Spieler für die Startelf. Zuletzt stellte sich leistungstechnisch jedoch keine Konstanz beim 23-Jährigen ein. Ansprechende Auftritte wechselten sich mit schwächeren Darbietungen ab. Beim 1:0 im Oman fungierte er als Zehner und bereitete zwardas entscheidende Tor vor – darüber hinaus fiel er jedoch mit vergebenen Chancen und einigen Unkonzentriertheiten auf. Havertz dürfte gegen Japan eher als Neun denn als Zehn auflaufen. Der Flexibilität sei Dank.

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Viele wollten ihn, der BVB bekam ihn. Karim Adeyemi wechselte für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg in die Bundesliga. Dortmund habe schon immer für Tempofußball gestanden, das habe ihm die Entscheidung erleichtert, sagte Tempofußballer Adeyemi nach offizieller Verkündung des Deals.

Aktuelle Form: Adeyemi kommt nach seinem Wechsel nach Dortmund nicht wirklich ins Rollen. Lediglich zwei Tore stehen nach 18 Einsätzen zu Buche, beim 0:2 in Wolfsburg und beim 2:4 in Gladbach blieb er ohne Einfluss aufs Spiel. Adeyemi ist bei der WM lediglich als Ergänzungsspieler vorgesehen.

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Noch keine 18 Jahre und schon gestandener Bundesligaspieler. Youssoufa Moukoko hat sich bei Borussia Dortmund in dieser Saison endgültig durchgebissen – und den deutlich erfahreneren Anthony Modeste auf die Bank verdrängt. Eines von etlichen Argumenten, warum Flick das Juwel für den WM-Kader nominierte: "Er macht einfach eine gute Entwicklung und gibt einer Mannschaft sehr viel. Er ist schnell, quirlig und hat einen guten Abschluss. Wir freuen uns auf ihn", begründete der Bundestrainer die Berücksichtigung.

Youssoufa Moukoko jüngster Debütant seit Uwe Seeler Fotocredit: Getty Images

Aktuelle Form: Moukoko legitimierte seine Nominierung mit bislang sechs Saisontoren in der Bundesliga. Auch zuletzt, als es beim BVB wieder enttäuschender zuging, zählte er zu den Besseren im Team von Edin Terzic. Gegen den Oman feierte er sein A-Länderspiel-Debüt, bei dem er etwas Lehrgeld zahlen musste.

Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Noch vor einem Jahr kickte Niclas Füllkrug mit Werder Bremen in der 2. Bundesliga, nun steht er im WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft. Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie schnell es im Fußball manchmal gehen kann. "Füllkrug's on fire!" sangen seine Teamkollegen beim SVW, er selbst jubelte nach der offiziellen Bekanntgabe frenetisch. "Er ist sehr ballsicher, hat einen guten Abschluss – auch per Kopf", argumentierte Flick kurz und knapp. Füllkrug ist der typische Neuner, der im DFB-Team in der jüngeren Vergangenheit immer wieder vermisst wurde.

Aktuelle Form: Füllkrug ist der heimliche Shootingstar der laufenden Saison, rangiert mit zehn Saisontoren hinter Christopher Nkunku (12) und gemeinsam mit Marcus Thuram (ebenfalls 10) auf dem zweiten Platz der Torjägerliste. Füllkrug besticht durch Kaltschnäuzigkeit und starke Physis. Mit 29 Jahren und 290 Tagen feierte er am Mittwochabend im Oman sein DFB-Debüt und steuerte gleich den entscheidenden Treffer bei. "Ich habe der Mannschaft gesagt, ihr müsst zeigen, dass ihr bereit seid für Katar - er hat gezeigt, dass er bereit ist für die WM. Er war sehr präsent, hatte einige Abschlüsse, hat seine Sache gut und ein Tor gemacht", lobte Flick. Füllkrug könnte zum Ass im Ärmel avancieren.

