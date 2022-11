Fußball

WM 2022: Ein Rundflug über die Spielstätten in Katar - Stadion aus Containern als Highlight

Am Sonntag, den 20. November, starten die Fußball-Weltmeisterschaften in Katar. In acht verschiedenen Stadien treten die 32 Mannschaften gegeneinander an. Ein Rundflug über die Spielstätten im Video.

