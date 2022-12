In einer Sport-Talkshow im kosovarischen Sender "T7" bekräftigte sie ihre Kritik noch einmal: "Ich erklärte es Euch", sagte Avdiu und führte aus: "Die Geste von Granit Xhaka symbolisiert einen sexuellen Übergriff. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir eine solche Geste abfeiern?"

Ad

Wenige Augenblicke später wurde Ragip Xhaka in live in die Sendung geschaltet.

Fußball Pelés Gesundheitszustand "verbessert sich schrittweise" VOR 2 STUNDEN

"Wenn sie Granit Xhaka einen Straßenjungen nennt, dann ist das eine große Schande! Die Frau, die in dieser Sendung sitzt und weder eine Ahnung von Sport, Emotionen noch dem Albanertum hat", schimpfte er laut des Schweizer Nachrichtenportals "Watson", das die Äußerungen übersetzt hat.

"War weder politisch noch sexistisch"

Er ergänzte: "Diese Menschen beleidigen seine Mutter, seine Ehefrau und seine Kinder, machen etliche Gesten, skandieren: 'Tötet die Albaner!', 'Kosovo ist Serbien!' Und sie nennt Granit einen Straßenjungen, ohne dabei die Bedeutung dieses Wortes zu kennen. Sie stellt Euch vor Gericht und kritisiert die Geste, von der sie nicht mal die Bedeutung versteht und spricht hier von sexuellen Dingen, die nicht existent sind. Man stelle sich das vor."

Vor allem an Avdius Bezeichnung "rrugac", sinngemäß mit Straßenjunge oder Vagabund ohne fürsorgliches Elternhaus übersetzbar, störte Ragip Xhaka sich ganz offensichtlich.

"Die Familie Xhaka hat sich nie ergeben und ergibt sich nicht. Granits Geste war weder politisch noch sexistisch", erklärte er und verwies darauf, dass sein Sohn sich für die kosovarischen Frauen einsetze. Dementsprechend verstehe er die Kritik der Feministin nicht.

Granit Xhakas Vater Ragip Fotocredit: Imago

Ragip Xhaka droht: "Soll aufpassen, was sie schreibt"

Am Ende fand er noch ein paar Worte, die einigermaßen unverblümt nach einer Drohung klangen. "Ich warne sie noch einmal: Sie soll aufpassen, was sie über die Familie Xhaka schreibt." Auf Avdius Nachfrage, was denn ansonsten passieren werde, antwortete Xhaka: "Ich erzähle dir nachher, was passiert. Du wirst dich in jeder Hinsicht verantworten müssen. Aber wenn es so weit ist, wird es schon zu spät sein, das garantiere ich dir mit meinem Leben. Denn du kennst die Familie Xhaka nicht."

Der Schweizer Zeitung "Blick" zufolge wollten sich weder Xhakas Familie noch dessen Management zum Anruf des Vaters äußern.

Ragip Xhaka hatte sich als Student für die Rechte der albanischen Bevölkerung im Kosovo eingesetzt. Aufgrund dessen wurde er später vom serbischen Regime verhaftet und während seiner jahrelangen Inhaftierung gefoltert und misshandelt, wie er dem "Blick" im April dieses Jahres detailliert erzählte.

Nach seiner Freilassung floh er gemeinsam mit seiner Frau in die Schweiz, wo seine beiden Söhne Taulant und Granit Anfang der 1990er Jahre geboren wurden.

Das könnte Dich auch interessieren: Spanien scheitert erneut im Elfmeterschießen! Marokko jubelt

Neymar wird bei Frage nach Pelé emotional: "Spielen für ihn"

WM Flick mitentscheidend für Bierhoff-Nachfolge? Ballack wird deutlich VOR 4 STUNDEN