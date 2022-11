Fußball

WM 2022: Iranischer Journalist will US-Kapitän vor dem Duell mit dem Iran "grillen" - Tyler Adams reagiert cool

Vor dem entscheidenden Gruppenspiel bei der WM 2022 in Katar zwischen dem Iran und den USA heizt ein iranischer Journalist das Duell der Erzfeinde zusätzlich an. Er wirft USA-Kapitän Tyler Adams vor, den Ländernamen des Iran falsch auszusprechen und will wissen, wie es ist, in einem rassistischen Land wie den USA Fußball zu spielen. Adams' überlegte Reaktion seht Ihr hier im Video.

00:00:59, vor 11 Minuten