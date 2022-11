Fußball

WM 2022 - Jamal Musiala, Gavi, Cody Gakpo und Co.: Die goldenen Generation der WM kämpf um den "Golden Boy"

Die WM 2022 in Katar wird für viele junge Talente immer mehr zum Sprungbrett in den Fokus der Öffentlichkeit. Jamal Musiala, Cody Gakpo oder "Golden Boy" Gavi nehmen in ihren Nationalmannschaften bereits tragende Rollen ein und drücken der WM ihren Stempel auf. Die größten U23-Talente der Wüsten-WM im Video.

00:01:51, vor einer Stunde