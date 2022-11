Fußball

WM 2022 - João Félix feiert Sieg von Portugal gegen Ghana: "Haben der Welt gezeigt, was wir können"

Die portugiesische Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die WM 2022 in Katar gestartet. João Félix erzielte beim 3:2-Sieg über Ghana das zwischenzeitliche 2:1 für Cristiano Ronaldo und Co. Nach dem Spiel sprach Félix über Portugals Leistung. Das Interview gibt's hier im Video.

