Fußball

WM 2022 - Leon Goretzka lobt Kampfgeist der Nationalmannschaft: "Die wichtigste Erkenntnis ist …"

Leon Goretzka rieb sich bei der WM 2022 im Spiel Deutschland gegen Spanien immer wieder in packenden Zweikämpfen auf. Nach dem Spiel spricht er über die Leistungssteigerung in der Nationalmannschaft und das Plus an Einsatz. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München hebt die "große kämpferische Leistung" hervor und blickt nun zuversichtlich auf das letzte Gruppenspiel gegen Costa Rica.

00:01:17, vor einer Stunde