Fußball

WM 2022: Lionel Messi und Argentinien bereiten sich in Abu Dhabi auf Weltmeisterschaft vor - Test gegen VAE

Die argentinische Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in Abu Dhabi auf die WM in Katar vor. Die Albiceleste rund um Lionel Messi steigt am 22.11. gegen Saudi-Arabien ins Turnier ein. Einige Szenen aus dem Training im Video.

00:00:47, vor 30 Minuten