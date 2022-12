Zweimal schossen die Niederlande in der ersten Halbzeit des WM-Viertelfinals gegen die USA aufs Tor, zweimal war der Ball drin.

Das darf man getrost als brutale Effizienz bezeichnen. Durch den Treffer von Daley Blind in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten zog Oranje den US-Boys zu einem psychologisch sehr günstigen Zeitpunkt den Zahn.

Ad

Virgel van Dijk und Co. sind weit davon entfernt, Spektakel bei diesem Turnier zu liefern. Keine Spur von "Voetbal total", dem dominanten Spielstil aus niederländischer Hand, initiiert in den 1970er Jahren von der Generation um Johan Cruyff und von vielen Mannschaften danach adaptiert.

WM Messi bricht Bann im 1000. Pflichtspiel und zieht an Maradona vorbei VOR 20 MINUTEN

Das Team, das in Katar den ersten WM-Titel in der Geschichte des niederländischen Fußballs holen will, verfolgt einen anderen Ansatz. In erster Linie muss hinten alles dicht sein und vorne erspielen wir uns durch unsere schnellen Flügelspieler und nachrückenden Außenverteidiger schon genügend Torchancen.

Marco van Basten findet den Fußball der Niederländer "zum weinen"

Das brachte in der Vorrunde genügend Punkte (7), um als Gruppensieger in die K.o.-Phase zu gehen und es genügte, um im Achtelfinale aufmüpfige US-Amerikaner letztlich souverän 3:1 zu besiegen.

Oranje macht sich bei dieser WM, der Trend und vor allem die Ergebnisse gehen in die richtige Richtung. Im Gegensatz zu den Turnierfavoriten Brasilien, Frankreich, Argentinien und Spanien haben die Niederlande noch kein Spiel verloren.

Und dennoch löst die Elftal bei den Experten in der Heimat keine Begeisterungsstürme aus - im Gegenteil. Insbesondere Marco van Basten, Europameister von 1988 und bis Mitte der 1990er Jahre einer der besten Stürmer der Welt, lässt kein gutes Haar am Stil der Niederländer.

Denzel Dumfries erzielte das 3:1 für die Niederlande Fotocredit: Getty Images

"Das waren zwei schön herausgespielte Tore. Aber der Rest war zum weinen. Als Fußball-Liebhaber frage ich mich: Was muss ich da sehen? Null Initiative nach vorne", polterte van Basten als Experte des TV-Senders "NOS".

Einmal in Fahrt legte der 56-Jährige nach. "Sie haben die USA in 45 Minuten ein einziges Mal im Spielaufbau attackiert. Einmal in 45 Minuten. Zwei Konter und was war sonst? Es ist zum weinen", sagte er.

Van Bastens verbaler Kleinkrieg mit Virgil van Dijk

Van Basten liegt schon seit längerem mit der Elftal über Kreuz. Vor allem Kapitän Virgil van Dijk bekam in letzter Zeit sein Fett weg. Nach dem Gegentreffer im Gruppenspiel gegen Ecuador lästerte van Basten über den Abwehrchef: "Er wartet nur und schaut ihm beim Schuss zu. Worauf wartet er denn?"

Im nächsten Satz wurde van Basten grundsätzlich: "Er übernimmt nicht die Führung. Er kümmert sich um nichts im Team. Er macht nur Geräusche, aber er sagt nichts."

Van Dijks Konter ließ nicht lange auf sich warten. "Ich versage als Kapitän? Was soll ich mit dieser Information anfangen? Ich gehe immer vorne weg. Ich führe die Mannschaft so gut wie möglich an", sagte er und legte nach: "Van Basten sieht nie irgendetwas positiv. Aus dem Studio redet es sich immer leicht."

Van Basten hat in den Niederlanden immer noch genügend Verehrer, über seine Expertise als TV-Gesicht bestehen allerdings Zweifel. In einer anderen WM-Sendung konnte er im Hinblick auf das Achtelfinale gegen die USA keinen einzigen Spieler des Gegners mit Namen nennen.

Auch Rafael van der Vaart kritisiert den Stil der Niederländer

Mit seiner Kritik am Stil der Mannschaft steht er indes nicht alleine da. Rafael van der Vaart stimmte ihm zur Pause zu und hatte ebenso einen gehässigen Kommentar parat.

"Frenkie de Jong würde wahrscheinlich lieber im Hotel sitzen, statt so destruktiv Fußball zu spielen", sagte der 109-malige Nationalspieler.

Memphis Depay (r.) und Frenkie de Jong Fotocredit: Getty Images

Der Erfolg bei dieser WM gibt jedoch Bondscoach Louis van Gaal und seiner taktischen Ausrichtung recht, auch wenn der Trainer mit der Leistung gegen die USA auch nicht unbedingt zufrieden war.

"Wir hätten in der ersten Halbzeit viel besser spielen können. Das Umschaltspiel und die leichten Ballverluste haben mir nicht gefallen", sagte van Gaal.

Erstmals seit der WM 2014 steht die Elftal wieder im Viertelfinale eines großen Turniers. Vor acht Jahren war im Halbfinale Schluss, 2018 in Russland waren die Niederlande nicht dabei. In Katar soll endlich der große Wurf gelingen - notfalls eben mit der völligen Abkehr vom "Voetbal total".

Das könnte Dich auch interessieren: Badstuber-Kolumne - Frankreich kann sich nur selbst stoppen

WM-Flitzer erzählt von Infantino-Begegnung: "FIFA ist wie die Mafia"

WM Kolo Muani verblüfft Presse: Vor diesen Tieren hat Dembélé Angst VOR EINER STUNDE