WM 2022 - Serge Gnabry verrät auf DFB-Pressekonferenz: So kam ich aus dem Leistungstief

Zuletzt kam Serge Gnabry beim FC Bayern wieder in Topform. Auf der Pressekonferenz am Sonntag erklärte, wie er sich aus dem Leistungstief gezogen hat und welche Gedanken ihm auf dem Weg zurück zu alter Stärke geholfen haben. Der deutsche Nationalspieler hofft natürlich, diese Form auch bei der WM in Katar unter Beweis stellen zu können.

00:01:00, vor 15 Minuten