Aber wenn man sich in etwas hineinstürze, könne man auch "einen Fehler machen, der nicht gut ankommt".

Der Coach betonte, dass der englische Verband seine Verantwortung ernst nehme, "wir werden auch keinen Fragen ausweichen". Weiter über diese Themen zu reden, "hält sie im Rampenlicht und hilft dabei, Aufmerksamkeit zu erregen". Zu diesem Zeitpunkt müsse sich England zunächst aber auf das Spiel gegen die USA konzentrieren.

Ad

Mit einem Sieg können die Three Lions vorzeitig das Achtelfinal-Ticket lösen. Das übergeordnete Ziel sei, sich für die nächste Runde zu qualifizieren, sagte Southgate. "Wenn wir dafür allerdings alle drei Spiele brauchen, dann müssen wir dafür bereit sein." In der Gruppe B trifft England am Dienstag noch auf Wales.

WM Ronaldo-Bonus? Ghana-Coach tobt nach Elfmeterpfiff VOR EINER STUNDE

Zuvor hatte Southgate bestätigt, dass Kapitän Harry Kane für die Partie gegen die USA zur Verfügung steht. Der 29-Jährige hatte im ersten Spiel gegen Iran (6:2) eine Knöchelblessur erlitten.

(SID)

Spieler im Fokus - Harry Kane: Ein Neuner aus dem Lehrbuch

WM Kehrtwende: Katar erlaubt Regenbogenfarben in WM-Stadien VOR 2 STUNDEN