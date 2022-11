Fußball

WM 2022: Spieler im Fokus - Luka Modric ist als Kapitän der Denker und Lenker im kroatischen Mittelfeld

Luka Modric ist fünfmaliger Champions-League-Sieger, Weltfußballer und zehnfacher Fußballer des Jahres in Kroatien. Der Kapitän will mit der Nationalmannschaft an den Finaleinzug von 2018 anknüpfen.

00:01:28, vor einer Stunde