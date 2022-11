Fußball

WM 2022: Spieler im Fokus - Vinicius Júnior hinter Neymar gilt als der aufstrebende Superstar der Seleção

Vinicius Júnior steht mit Brasilien in Katar vor seiner ersten WM-Teilnahme. Der 22-jährige von Real Madrid hat sich zu einem der besten Stürmer entwickelt. In Katar will er mit der Seleção nach dem sechsten Titel greifen.

00:01:40, vor 2 Stunden