Er ist der womöglich renommierteste Sportwissenschaftler des Landes: Daniel Memmert, Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln, geschäftsführender Leiter des Instituts für Trainingswissenschaft und Sportinformatik. Memmert ist zudem wissenschaftlicher Leiter im "Team Köln".

Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) analysieren seine Studentinnen und Studenten künftige Gegner der Nationalmannschaft.

Aus der traditionellen Kooperation ist mittlerweile ein zwei Jahre dauernder Zertifikatsstudiengang geworden. Memmert hat mehrere Fußball-Bücher veröffentlicht und gilt als Experte in Sachen Spielanalyse.

Im Interview spricht er über die anstehende Weltmeisterschaft in Katar und seinen Kontakt zu Bundestrainer Hansi Flick.

Herr Memmert, wer wird Weltmeister in Katar?

Daniel Memmert: (lacht) Wir erstellen vor der Weltmeisterschaft tatsächlich Prognosemodelle, diese sind aktuell aber noch nicht fertig. Vermutlich wird es eine der altbekannten Nationen. Zum Beispiel Brasilien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Deutschland, eventuell ein Team in der Außenseiterrolle – beispielsweise Belgien oder Dänemark. In unserem Modell hat aber selbst der Sieg des Favoriten eine nur ungefähr 18-prozentige Wahrscheinlichkeit. Und entsprechend eine immerhin 82-prozentige Nichtwahrscheinlichkeit.

Wie wahrscheinlich ist der WM-Titel für die deutsche Nationalmannschaft?

Memmert: Wir müssen warten, bis die Prognosen fertig sind. Stand heute sage ich vorsichtig: Die Wahrscheinlichkeit liegt bei ungefähr zehn Prozent.

Häufig liest man von der Rolle des Zufalls im Fußball. Wie viele Tore werden bei der WM durch Zufall fallen – und was ist überhaupt ein "zufällig" entstandenes Tor?

Memmert: Wir gehen von bis zu sieben verschiedenen Kriterien aus. Darunter abgefälschte Schüsse, krasse Fehlentscheidungen, krasse Torwartfehler, wenn der Assist vom Gegner kommt oder wenn der Ball über die Linie gedrückt wird, wenn er vorher Pfosten oder Latte berührt hat. Man kann es tatsächlich relativ klar sagen: Ungefähr die Hälfte aller Tore fallen durch Zufall. Unsere Studien zeigen aber, dass diese Quote abnimmt. Womöglich auch durch den Einfluss der Spielanalyse. Die Teams wissen mittlerweile immer mehr voneinander.

Wenn der Zufall eine solchen Einfluss besitzt - wie planbar ist dann überhaupt der Erfolg im Fußball?

Memmert: Das ist eine sehr gute Frage, denn der Fußball ist statistisch nicht so schön zu entschlüsseln wie andere Sportarten. Dafür ist die Bedeutung des Zufalls einfach zu groß. Fußball ist viel komplexer als beispielsweise Baseball und statische Werte wie die zurückgelegten Meter eines Teams oder die Ballbesitzquote haben keinen bedeutsamen Einfluss auf das Ergebnis.

In einem ihrer Bücher sprechen Sie von der "Revolution im Profifußball". Was hat sich im Bereich der Spielanalyse in den vergangenen Jahren verändert?

Memmert: Die Menge an Daten – wir sprechen von "Big Data" – hat tatsächlich eine neue Ära des Fußballs eingeleitet. Die Daten machen es möglich, viel dynamischere und komplexere Parameter zu entwickeln, wir sagen dazu: Leistungsindikatoren. Spiele können nun viel effizienter ausgewertet werden.

Woran merkt man das auf dem Platz?

Memmert: Man sieht es zunächst einmal im Umfeld der Profiteams, im jeweiligen Trainerstab: Es sind mittlerweile viel mehr Menschen involviert als noch vor einigen Jahren. Viele denken, dass durch die Vielzahl an Daten weniger Personen gebraucht werden. Das Gegenteil ist der Fall. Man braucht mehr Menschen, die mit den Daten umgehen können. Der Fußball hat sich entsprechend stark verändert: Die Teams wissen viel mehr übereinander und können sich den Stärken und Schwächen des Gegners anpassen.

Die Leistungen von Bundesligaspielern werden von der Öffentlichkeit seziert, Zeitungen vergeben Schulnoten auf starke oder schwache Auftritte. Aber wann hat ein Spieler denn wirklich ein "gutes" Spiel gemacht?

Memmert: Das ist genau die Frage, die wir Wissenschaftler uns stellen. Und natürlich auch die Trainer. Die einfachste Antwort darauf: Er hat ein gutes Spiel gemacht, wenn er seiner Mannschaft geholfen hat, zu gewinnen. Statische Werte sind dabei zu vernachlässigen. Die vielzitierte Passquote hat beispielsweise keine Relevanz, andere Faktoren sind viel entscheidender.

Welche?

Memmert: Wenn ich jetzt ein Spielerprofil anlegen müsste, würde ich vor allem auf drei Bereiche achten: Erstens: seine Raumkontrolle im gegnerischen 30-Meter-Bereich und im Strafraum. Zweitens: seine Pressingwerte, also wie schnell er wieder versucht den Ball zurückzuerobern. Und drittens: die Pass-Druck-Effizienz. Hier achten wir insbesondere darauf, ob er unter großem Gegnerdruck möglichst viele Gegenspieler überspielen kann und der Ballempfänger bei der An- und Mitnahme wenig Druck hat.

Wie ist der deutsche Fußball hinsichtlich der Spielanalyse im internationalen Vergleich aufgestellt?

Memmert: Wir sind gut dabei. Auch England ist sehr stark. Deutschland ist, was die Datengenerierung angeht, sogar führend in Europa. Eine wichtige Rolle spielt, dass die Vereine der 1. und 2. Bundesliga nach Spieltagen schnell Zugriff auf alle verfügbaren Daten haben.

Wie eng ist Ihr Kontakt zum Bundestrainer und welche Rolle spielt sein Assistent Stephan Nopp?

Memmert: Hansi und ich kennen uns schon seit vielen Jahren und schätzen uns sehr. Ich erinnere mich immer noch gern an seine Zeit als Trainer in Hoffenheim. Damals habe ich ihn schon unterstützt: Die Spielanalysen haben wir seinerzeit immer im Wohnzimmer seines Hauses in Bammental bei Heidelberg besprochen (lacht). Hansi und ich sind zwar nicht in ständigem Kontakt, aber schreiben uns hin und wieder eine WhatsApp-Nachricht. Und er hat ein Vorwort für mein Taktik- und aktuelles Big Data-Buch geschrieben. Stephan Nopp ist einer unserer Verbindungsmänner. Nopp hat bei mir promoviert und hält den Draht zwischen Köln und der DFB-Zentrale in Frankfurt.

Der Zertifikatsstudiengang wird vom DFB finanziert. Welchen Etat hat der Lehrgang?

Memmert: Die genaue Summe kann ich nicht nennen. Es ist aber ein mittlerer sechsstelliger Betrag für den jeweils zwei Jahre dauernden Studiengang. Ohne den DFB wäre er nicht denkbar.

Wie werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt?

Memmert: Bei uns bewerben sich mehr als 100 Studentinnen und Studenten – und natürlich geht es auch da um Leistung. Alle müssen am Ende einen Test machen. Aktuell zählen etwa 60 Personen zum "Team Köln".

Sie selbst besitzen Trainerlizenzen in den Sportarten Fußball, Tennis, Snowboard und Ski Alpin. Welche Sportart ist Ihr Favorit?

Memmert: Ich bin Fußballer und habe als Jugendlicher in der rheinland-pfälzischen Landesauswahl gespielt, es gab auch mal Angebote vom 1. FC Kaiserslautern. Ich war ein klassischer "Zehner" und interessiere mich auch daher sehr für Kreativität im Fußball.

Seit wann unterstützen Sie den DFB?

Memmert: Der Zertifikatsstudiengang existiert in dieser Form seit 2015. Wir sind in unterschiedlichen Formen aber schon viel länger für den DFB tätig, seit 16 Jahren. Der berühmte Spickzettel, auf dem Nationaltorhüter Jens Lehmann beim Viertelfinale der WM 2006 Informationen zu den Elfmeterschützen der argentinischen Nationalmannschaft nachgelesen hat, stammte zum Beispiel auch schon vom "Team Köln" von der Deutschen Sporthochschule Köln.

