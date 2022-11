Fußball

WM 2022 - Thomas Müller nach Niederlage gegen Japan selbstkritisch: "Nicht unverdient verloren"

Thomas Müller nimmt nach dem 1:2 der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 gegen Japan kein Blatt vor dem Mund und analysiert schonungslos. Deutschland habe es "an Effektivität an beiden Enden gemangelt". Die Niederlage sei deshalb "nicht unverdient". Ein Start mit null Punkten ist "genau das Gegenteil von dem, was du brauchen kannst" - und setzt das DFB-Team jetzt schon unter Druck.

00:02:25, vor einer Stunde